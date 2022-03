Natxo González: "Quedan 33 puntos, hay tiempo para todo..."

Natxo González compareció este viernes en la previa del encuentro ante el Fuenlabrada en la que el Málaga CF visitará el Fernando Torres. Ve notable evolución el técnico en sus jugadores desde su llegada y es optimista con las 11 jornadas que restan para que finalice esta temporada regular de Segunda: "Tenemos que ser muy cautos, responsables y quedan 33 puntos y queda tiempo para todo. Que cada uno saque sus propias conclusiones".

"Fuera del grupo no sé, pero sí parece que hay algo más de tranquilidad. De puertas para adentro, en el vestuario, el día a día es igual. En cuanto a seriedad y profesionalidad, a nivel emocional cuando pierdes estás mal y cuando ganas mejor. Falta muchísimo. Hay que ser equilibrados a nivel emocional", profundizaba el vitoriano sobre el estado de ánimo del grupo y cómo ha cambiado desde que llegó: "Después de las semanas que llevo, la evolución del equipo es la natural. En esas semanas te juegas tres puntos cada semana, es una pretemporada en la que pruebas cosas. La evolución del equipo es la natural. Es como veía al equipo, luego está la puntuación. Creo que nos hemos merecido más puntos. Estoy satisfecho con la evolución, siento que somos más fiables. A nivel de puntuación, si tuviéramos algún punto más sería de justicia".

Sobre el rival, penúltimo clasificado, Natxo no ve más de tres puntos en juego, con 11 de ventaja sobre los fuenlabreños: "Todos los partidos son importantes y no creo que sean seis puntos, siguen siendo tres. Cada paso que des de tres puntos es un paso importante. Si no es así es un paso atrás. Es así desde el comienzo. Cada partido es como si fuera el último, ese es el reto. Es importante. No me obsesiona la clasificación, quedan muchas jornadas. Queda mucho que cortar y pelear por los dos lados".

"Para nosotros no cambia nada. Nuestra idea es la misma, fuera y dentro de casa. A partir de ahí hay cosas que cambian. Futbolísticamente no cambia nada, la falta de gol es una realidad que está ahí. Trabajamos para que ofensivamente seamos mejores, tengamos más acciones de gol, ese es nuestro objetivo. Tenemos que generar. Es la línea a seguir. Vamos a trabajar por ello. Es una realidad para no nos genera esa sensación de inseguridad. Trabajamos para mejorar, porque es un punto débil que tenemos", explicaba el entrenador blanquiazul sobre esa carencia goleadora, también sobre la exigencia de vencer con el gran desplazamiento a Fuenlabrada que se espera de malaguistas: "Siempre tenemos la obligación de ganar, estén los aficionados cerca o lejos. Para nosotros, para el equipo, el club, la afición... Por supuesto fuera de casa hay más opciones de ganar con un respaldo como el que vamos a tener, nos van a ayudar. Tenemos que dar todo, por todos. Luego sabemos que el resultado puede no ser el deseado pero debemos hacer todo lo posible para ello".

Hizo hincapié Natxo sobre la necesidad de que estén todos sus jugadores enchufados, especialmente los profesionales: "Debe ser una obligación, los profesionales tienen que estar enchufados, viven de eso y es su profesión. Tienen que estar al 100% en cada momento, juegue o no juegue. Hay unos que les cuesta más que otros. Están teniendo la mayoría minutos pero cada uno marca su propio camino. Cuantos más enchufados, mejor. Hay momentos para todos, cuando no les toca tienen que apretar los dientes. El profesional tiene que estar enchufado ante cualquier situación".