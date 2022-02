Natxo González: "Veo cosas positivas, pero son difíciles de creer"

"Veo cosas positivas, pero son difíciles de creer posiblemente", espetaba Natxo González en rueda de prensa tras una nueva derrota del Málaga CF, ésta a domicilio ante la Real Sociedad B en otro partido gris y apático de los blanquiazules, incapaces de reaccionar: "A nivel personal veo bastante cosas, de puertas para fuera decir que estamos mejorando es difícil. Hay que aceptar las derrotas".

"El primer tiempo fue bastante equilibrado. Defensivamente no hemos estado mal, ofensivamente nos faltó profundidad en el primer tiempo. Hubo llegadas de ellos hasta ese gol. El gol te pone a remolque", definía sobre los primeros 45 minutos, y continuaba: "El segundo tiempo empezamos bien y a los seis o siete minutos se ponen 2-0. A partir de ahí lo hemos intentado, hemos tenido opciones para meternos en el partido. Mi sensación es que es una derrota demasiado abultada para lo que se ha visto en los 90 minutos".

El vitoriano sigue intentando sacar el lado positivo tras la derrota: "Tratar de buscar las soluciones que para eso estoy. Dentro del terreno de juego, independientemente de resultado, ves cosas, aportaciones, posibles estructuras de cara al futuro donde podemos mejorar esas deficiencias. Los pocos goles a favor... hoy hemos tenido ocasiones claras, las hemos generado. Otros días no tuvimos tantas opciones. Siempre es difícil asimilar las derrotas. Obviamente cada vez que pierdes hacia delante no das pasos. Se trata de ganar y si no lo haces es un paso atrás".

Sobre si le preocupa el descenso y cómo los equipos de abajo están recortando puntos, se explicaba: "Preocupado siempre se está, ocupado por poner solución a las deficiencias que estamos teniendo. Por otro lado, al equipo cada jornada que pasa y no consigues ganar, la preocupación aumenta. Desde el primer día digo que la forma de salir de esto es el trabajo. A pesar de los resultados, estamos haciendo cosas bien. Confiar en lo que haremos, que es la manera. Hay que preocuparse pero hay que seguir en el camino. Que nos llegará a lo que queremos. Trato emocionalmente de ser equilibrado, no quiero pensar en la clasificación, ni contaminarme. Tengo que buscar soluciones y estar fresco para seguir trabajando".

Evitó hablar de las acciones polémicas, dejando claro que no pudo verlas y destacó así el partido de Ismael Casas: "Es otro central que tenemos dentro de la plantilla. Ha estado bien, dentro de la línea regular del equipo. Lo destacaría como un buen partido". Sobre el Sanse, para cerrar, sentenció: "Al final la idea siempre es la misma en el Sanse. Ya habíamos hablamos de que es un equipo que no estaba sumando ni haciendo goles, pero que es peligroso. No me ha sorprendido nada. A partir de ahí no hemos sido capaces de dar respuesta a cosas que nos han hecho perder el partido".