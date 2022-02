Natxo: "La victoria llegará, todo pasa con trabajo"

Natxo González compareció este viernes en sala de prensa para analizar lo que puede dar de sí el partido de este sábado ante la Real Sociedad B en San Sebastián. Aún está carente de victorias el vitoriano tras sus tres primeros partidos con el Málaga CF, algo que no parece inquietarle: "Trabajamos toda la semana con la ilusión de conseguir la victoria y llegará, todo pasa con trabaja".

Ve mejoras el técnico blanquiazul, especialmente en tareas defensivas, aunque espera una evolución ofensiva también: "Estamos resolviendo la sangría de goles que recibamos. Estamos centrando el trabajo en mantener la regularidad defensiva y empleando más tiempo en la faceta ofensiva. Hay muchas cosas para llegar al área contrario. Todas son válidas y necesitamos algo más de pausa y elaboración. Necesitamos salidas más limpias desde atrás. Más profundidad de los laterales. Más gente en el área. Tenemos que posicionarnos mejor. Hay mucho por hacer. Vamos metiendo detallitos".

Admite tener claro el cómo jugará el equipo aunque no tiene aún decido quiénes lo ejecutarán: "La idea sí que la tengo clara. Los artistas son ellos. Todavía quedan más de 24 horas para seguir pensando. Hasta el último momento le das muchas vueltas a todo. Hay situaciones en alguna posiciones donde hay mucha competencia. Las diferencias no son grandes y puede jugar cualquiera. Hay dudas que se quedan hasta el final. La idea sí está". Recalca que la toma de decisiones la moldea con el día a día y es algo independiente a que unos hayan jugado más o menos hasta ahora: "Eso no te asegura toda la temporada".

Sobre la Real Sociedad B de Xabi Alonso considera que la clasificación no está siendo justa con ellos: "Es verdad que los ves jugar y transmiten una sensación contraria a lo que dice la clasificación: alegría, desparpajo, velocidad... Es el equipo de mejor nivel físico de la categoría, intentan disfrutar. Nos van a exigir muchísimo y cada partido tiene la misma importancia: hay que jugarlo como si no hubiera un mañana. Así que hablar de más o menos finales es mi forma de actuar, no entiendo el fútbol empleando el máximo como si no hubiera un después".