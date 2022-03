Natxo: "Es increíble que salgamos de este campo sin un punto"

Naxto González estaba triste en la sala de prensa del Fernando Torres. No entendía cómo el Málaga había perdido en tierras madrileñas jugando mejor que un Fuenlabrada que recobra vida con el triunfo. La derrota no es crítica, pero no permite al Málaga sacar la cabeza del todo y tiene a rebufo, a una distancia no cercana pero sí capturable, a los rivales.

"La valoración es clara. Hemos llegado mucho al área contraria, mucho más que el rival. La eficacia ha sido lo que ha decidido el partido", decía el entrenador vitoriano, que explicaba el motivo de los tres cambios que realizó tras el gol: "Quedaba mucho tiempo aún cuando hago el triple cambio. Quería refrescar al equipo. Estábamos jugando muy bien, llegando arriba con bastante claridad, nos faltaba ese último pase y esa última definición, el partido totalmente controlado. El rival sólo nos podía hacer daño con su especialidad, a balón parado. Nosotros llegábamos cada vez con mejor espacio y buscaba frescura".

"La frustración es esa, que tenemos que llegar mucho al área contraria, en situaciones muy ventajosas, y ni aún así", respondía Natxo cuando se le preguntaba por una nefasto control de Brandon al encarar al meta rival, preludio del gol del Fuenlabrada: "Falta ese pizca de fortuna, por ejemplo con el palo de Kevin en el primer tiempo. El rival, con menos, te penaliza. Ellos han tirado una o dos veces entre palos y un gol. Nosotros no tenemos esa eficacia y cuesta caro".

"El juego de ataque", decía claramente Natxo cuando se le cuestionaba dónde estaba el problema del equipo:" Defensivamente estamos bien. Miras las veces que tiran entre nuestros palos en los últimos partidos y es una. El equipo defensivamente está bien, siempre hay cosas que mejorar porque lo perfecto no existe, nos penaliza el área contraria. Estamos buscando recursos para llegar, por dentro y por fuera, pero nos está faltando acierto y esa pequeña fortuna en momentos concretos".

Sobre Andrés Caro, titular con 18 años, el técnico dijo que estuvo "bien, estoy satisfecho con él, en la línea del equipo". Por último, Natxo fue cuestionado por la derrota de la Real Sociedad B, que deja el descenso a siete puntos: "No me alivia nada. Estoy jodido. Me cuesta digerir que pierdas en este campo con el partido que hemos hecho. No tengo el control sobre los demás. Que salgamos de este campo sin un punto es increíble. Lo he vivido muchas veces y así es el fútbol. Pero si no haces goles y ellos hacen uno pierdes".