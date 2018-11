N'Diaye: "Lo importante no es golear, son los puntos"

El Málaga es lo que es y tiene muy claro lo que va a seguir siendo. Es la apuesta de Muñiz y es el camino que siguen los jugadores. Alfred N’Diaye es uno de los pesos pesados de este equipo y también insiste en que el manual es el que es. "Sabemos cuál es nuestro tipo de juego y sabemos que no gusta a todo el mundo. Hay que ser fuertes en defensa y aprovechar errores del rival. No hay que vender humo, lo importante no es golear son los puntos”, aseguró el centrocampista senegalés en una entrevista concedida a COPE Málaga.

En la misma, N’Diaye volvió a pronunciarse acerca de la Copa de África 2019. "Es un problema. No sé lo que va a pasar. Deben hablar club y Federación. Tengo mucho respeto para Málaga y Senegal. Yo no puedo hacer nada, sólo debo esperar", dijo el pivote nacido en París, que habló también de su futuro: "Si subimos a Primera División el Málaga tiene opción de poder ficharme en propiedad. No sé cuanto dinero es la opción de compra. Pero si subimos con el Málaga me quedo aquí. Me encanta Málaga. En el futuro me gustaría comprar casa aquí. Me gusta mucho vivir aquí. Quiero tener estabilidad al fin en un sitio, ojalá sea aquí".