Ndiaye: "Somos futbolistas y nos pagan por esto; no podemos tener miedo"

Alfred Ndiaye pasó por la sala de prensa de La Rosaleda tras el partido. En la línea del entrenador, sinceridad del centrocampista senegalés para definir la situación. "Pasan semanas y semanas y los partidos son iguales. Dominamos, tenemos más ocasiones, pero cualquier error perjudica mucho. No podemos seguir así, estamos últimos, hay que cambiar eso. Hay que ganar sí o sí los próximos partidos", aseveraba el jugador parisino: "Hemos cambiado el sistema, hemos cambiado muchas cosas. Cada jugador debe mejorar detalles. Hacemos cosas bien, pero debemos estar más concentrados. Hay que marcar más goles. No marcamos, tenemos ocasiones, pero nada. No es pregunta de si el mister o el sistema. Somos nosotros los que jugamos y hay que cambiar eso. La actitud siempre es buena, veo al equipo que quiere y está metido. Pero vamos últimos tras un pedazo grande de Liga, no podemos seguir así".

"El estadio estaba casi lleno, con mucha gente. La gente está triste, pero intenta apoyarnos. Para nosotros es importante. Es la mejor afición de la categoría. No estamos bien, estamos últimos, pero en cada partido tenemos mucha gente detrás. Hemos ganado un partido en un año en casa y la gente viene. Sé que no es fácil, pero le digo que siga apoyándonos. Tenemos que estar todos unidos. Todo el mundo debe ir al mismo lado", agradecía Ndiaye el respaldo de la afición: "Para mí lo más importante del fútbol es la cabeza, no los pies. Debe el futbolista saber jugar con presión. Tenemos que mejorar este punto. Cuando encajamos goles, por la situación, estamos nerviosos. No podemos estar peor, estamos últimos, cada uno debe trabajar en ese sentido. Somos futbolistas, nos pagan por esto, es nuestro trabajo. No podemos tener miedo. Nos cuesta, pero si no marcamos goles no podemos ganar. Hemos perdido, pero hay que marcar gol. Estamos más activos y hay que marcar gol. Estamos más sólidos atrás, pero no basta".

"El mister me conoce muy bien, sabe mi calidad y me dijo que me quería verme más como box to box. No hemos ganado, pero esta posición me gusta. No me importa jugar de 6, de 8 o de central. Puedo jugar en todas las posiciones. El mister me conoce muy bien", cerraba Ndiaye cuando se le cuestionaba por la posición en la que jugó, pisando más el área rival.