Nélson Monte: "El Málaga me ha dado lo que quería"

El décimo fichaje del Málaga, Nélson Monte, fue presentado en el estadio de La Rosaleda, donde realizó sus primeras declaraciones como jugador blanquiazul: “Me ha traído a Málaga el gran club que es, el proyecto que me han presentado. Estaba en la primera de Portugal pero necesitaba algo nuevo y lo que me han dado en Málaga es lo que quería y en un club grande como es. A seguir trabajando”.

Monte está encantado con lo que se han encontrado a nivel humano y deportivo: “Hablé con Pellicer y me explicó lo que quería de mí y la verdad es que soy maduro para ayudar al Málaga. Estoy aquí para trabajar y ayudar al club. Estoy sorprendido con la plantilla, chicos con mucha calidad, entrenos buenos y de mucha intensidad. Me han acogido bien, mis compañeros son perfectos. En 4 o 5 días y ya estoy como en casa, no me falta nada. Compañeros, club... Todo muy bien”.

Los objetivos y la presión es algo que no van con el luso: “Mi objetivo es hacer mi mejor temporada, estoy aquí para trabajar mucho, traigo experiencia para el equipo. Para el club el objetivo es ir paso a paso, primero ganar en Castellón, así una semana, otra semana y el club llegará donde tenga que llegar. ¿Presión? La presión es día a día, el entrenamiento. Si entrenamos bien con la presión, el sábado estaremos listos para jugar. Ese es mi pensamiento”.

El defensa trae experiencia de varios países pero tenía sus prioridades claras: “Me gusta mucho el fútbol español, los estadios están llenos de personas. En Portugal hay 4 ó 5 equipos. La calidad del jugador español… También me llamó la ciudad que es Málaga”.

Primeros minutos

“La verdad es que estoy ganando ritmo, cinco o seis entrenamientos con el equipo y ninguna molestia. Me siento bien pero tengo que ganar el rimo al que va el equipo pero trabajando llegaré a mi mejor momento. Yo estoy para lo que el míster quiera. Si me ve como el central, como central, si me necesita en otra, no tengo problema con eso. Como jugador me siento tranquilo con balón, seguridad para jugar en la posición que juego. Trabajo, compromiso con Málaga”.

Otras ofertas

“Tenía otras ofertas de varios países de primera categoría y a 30 minutos de mi casa pero yo necesitaba algo nuevo en mi carrera y cuando recibí la propuesta del Málaga, miré y me dije que era un club muy grande. Sentí una fuerza muy grande por parte de la gente que estaba aquí, me siento algo importante aquí y estoy para ayudar al Málaga”.