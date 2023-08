Fichajes Málaga: El plan B para Gabilondo y el cuarto central

La llegada al Málaga de Nélson Monte ha sido bien acogida por los técnicos, que además de contar con otro central con experiencia, suma un futbolista versátil de que se puede adaptar bien al lateral derecho. Aunque no sea el plan A ni mucho menos, Sergio Pellicer entiende que el portugués es una alternativa por si Jokin Gabilondo, absoluto dueño de esa banda, no estuviera disponible en algún momento de la temporada.

También se valoraba positivamente a Murillo como posible ocupante del lateral diestro en caso de necesidad después de haber cuajado un verano muy digno en el perfil zurdo. Habrá que ver qué sucede con el jugador, que no ha terminado de encajar bien el rol que la entidad quiere darle y se plantea nuevos escenarios. En la plantilla está Bilal, pero los técnicos tienen dudas, como sucedía con Víctor Olmo.

Con Nélson Monte en Martiricos, la entidad planea una cesión de Andrés Caro, en quien siguen teniendo puestas muchas expectativas, porque quieren que el malagueño compita con regularidad como sucedió el curso pasado con Larrubia y compañía. Eso supondría que a Moussa Diarra le darían galones de cuarto central del Málaga.

Monte disfrutó de sus primeros minutos con la camiseta del Málaga ante el Estepona en el encuentro que cerraba la pretemporada blanquiazul. Entró en el inicio de la segunda mitad como central diestro en una línea en la que le acompañaban Juande en el eje y Galilea en la izquierda. Vio una amarilla y, tal y como tenía acordado, se retiró sobre el minuto 80 para que entrase Genaro.

El defensa portugués será presentado este miércoles 23 de agosto en el estadio de La Rosaleda, se espera que acompañado por un Loren Juarros que tiene varios frentes abiertos entre posibles salidas y entradas de jugadores. Un extremo y un delantero en el horizonte con el final de la ventana de fichajes acechando. Las incógnitas de Loren Zúñiga, Izan Merino, Andrés Caro, Bilal...

Loren Juarros y el mercado

“Loren es un jugador más en este momento. Llevamos un verano donde ha estado sí, no, no, sí... con situaciones así y ahora mismo es un jugador más de la plantilla y contamos con él. De aquí al 31 de agosto no sabemos lo que puede pasar”, aseguró Loren Juarros acerca del delantero durante la presentación oficial de Dani Sánchez.

“El mercado termina el 31 de agosto y en el mundo del fútbol no hay verdades absolutas y no se puede decir… Al 90, 95 ó 99% la base del equipo está aquí y tenemos absoluta confianza en él, pero estamos abiertos a las posibilidades que se den”, dijo Loren Juarros, que añadió acerca de las opciones que están mirando: “Nos estamos moviendo en ellas. Si no salen las cosas que estamos moviendo nos quedamos como estamos. Las dos mejores incorporaciones que podemos hacer a día de hoy son las de Ramón y Haitam, que pueden ser importantes dentro de lo que estamos generando. Son dos jugadores que nos aportarán muchísimo”.