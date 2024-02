Nelson Monte: "Si miramos a mayo, esto no nos sirve"

Nelson Monte, que en pocos meses, se ha hecho hueco como uno de los líderes en el vestuario del Málaga CF, analizaba la derrota blanquiazul en Melilla, más preocupante por la imagen futbolística que dieron los de Pellicer, principalmente en la segunda mitad, donde se vio a un equipo desdibujado y sin recursos para hacer daño a un rival en descenso. "No ha sido un buen día para nosotros. No queda otra que empezar mañana a entrenar y trabajar para ganar el próximo partido en nuestra casa. Coincido con el míster en que ha sido la peor segunda parte de la temporada. Hemos hecho un buen partido, refiriéndome a la primera parte, sabiendo qué estadio nos íbamos a encontrar. Queríamos seguir así en la segunda parte, pero no sé. Es un día de no tener cabeza arriba, sino abajo y mirar el escudo que tenemos en el pecho y saber que tenemos que trabajar mucho más para conseguir el objetivo que todos queremos", explicaba el portugués.

"Creo que hemos hecho el partido en la segunda parte que el rival quería. Más compactos y atrás, mucha segunda pelota, y ahí no somos tan fuertes, el equipo rival sí. Sabíamos que el Melilla quería vivir del balón parado, alguna transición y así llegó el gol. No es excusa el césped. Sabíamos que nos íbamos a encontrar esto. Es una vergüenza para la categoría tener este césped, para el Melilla y todos los equipos que vienen aquí. Si queremos jugar en césped mejores, hay que ascender y no jugar en estos campos. Hay que mirar el partido con el Recreativo de Huelva, Será un partido difícil seguro. Tenemos que ganar para seguir en esas posiciones. Vamos partido a partido. Si miramos a mayo, no nos sirve. Tenemos que ganar el próximo partido. Ir partido a partido", días angustiosos antes de afrontar esa cita frente al Decano.