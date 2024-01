Nelson Monte, reaparición y sanción

Nelson Monte reapareció en Ceuta después de 49 días de jugar su anterior partido, cuando el 26 de noviembre jugó en Murcia en el 1-4 y en el que debió de ser cambiado por un problema en el hombro que le llevó a pasar por el quirófano semanas después. No tuvo una buena reaparición, como el resto de la defensa, el central portugués. Salió retratado en el primer gol, cuando Cedric le dribló para batir a Alfonso Herrero. Es lógico que tenga que pasar un tiempo de rodaje, aunque la exigencia de la categoría no espera a nadie. Vio una tarjeta al comienzo de la segunda mitad y después fue cambiado por el entrenador cuando buscaba más piernas. La citada amarilla es la quinta de la temporada, por lo que cumple ciclo y no podrá estar el domingo en La Rosaleda ante el Castellón.

"Tenía la tarjeta, por cómo estaba la situación. Estaba con ciertas molestias", explicaba el entrenador malaguista sobre el regreso de Monte: "Es verdad que los dos centrales estaban con tarjeta, ahora cumple ciclo con la que vio. Ha hecho un esfuerzo brutal, también es un aprendizaje para él. Ha estado bien, pero no indudablemente al nivel que tiene, pero como todo el equipo en situaciones defensivas. Esto es un engranaje total, del primer delantero al último defensa. Lo hemos cambiado por las molestias que había tenido".

El técnico había destacado en la víspera el compromiso de su jugador: “Nelson es un animal. Es así. Y llevo mucho tiempo en esto. Años en cantera, he entrado, me he ido, he vuelto a venir… Un jugador que fue operado hace un mes y poco lleva entrenando dos semanas. Eso es lo que queremos transmitir: Esa pasión de Nelson, esa juventud que tenemos. Yo trabajo aquí en La Rosaleda y cada vez veo a más niños, incluso estando en Primera RFEF. Cada día hay más niños en el estadio, de cumpleaños, en el museo… Más que estando en Primera División. Eso es lo que hay que transmitir y eso son dobles deberes. Tenemos más responsabilidad. Hábito y mejorar. Para mí ya está preparado para jugar y competir en un mes y medio, no voy a adelantar lo que vamos a hacer, pero pocos he visto así”, comentó ante los medios de comunicación un reflexivo Pellicer.