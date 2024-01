Nelson Monte, el animal del Málaga

Uno de los mayores aciertos del Málaga el pasado verano fue conseguir fichar a Nelson Monte, un futbolista de categoría superior que apostó por el conjunto blanquiazul con el convencimiento de que a veces dar un par de pasos atrás te impulsan para metas mucho mayores. Una lesión cortó su trayectoria cuando era un pilar indispensable del equipo y seguramente uno de los jugadores más fiables de la categoría. Él mismo decía que ni de lejos estaría tantas semanas fuera de los terrenos de juego como su parte invitaba a pensar. Sergio Pellicer le ha puesto varias veces de ejemplo y no es para menos. Un "animal" como ha visto a pocos en su carrera como técnico.

“Nelson es un animal. Es así. Y llevo mucho tiempo en esto. Años en cantera, he entrado, me he ido, he vuelto a venir… Un jugador que fue operado hace un mes y poco lleva entrenando dos semanas. Eso es lo que queremos transmitir: Esa pasión de Nelson, esa juventud que tenemos. Yo trabajo aquí en La Rosaleda y cada vez veo a más niños, incluso estando en Primera RFEF. Cada día hay más niños en el estadio, de cumpleaños, en el museo… Más que estando en Primera División. Eso es lo que hay que transmitir y eso son dobles deberes. Tenemos más responsabilidad. Hábito y mejorar. Para mí ya está preparado para jugar y competir en un mes y medio, no voy a adelantar lo que vamos a hacer, pero pocos he visto así”, comentó ante los medios de comunicación un reflexivo Pellicer.

Overbooking de centrales

“Tiene opciones, está claro, el otro día compitió a gran nivel. Podemos manejar diferentes estructuras. Moussa dio un paso adelante. Es una posición que está muy cara con la recuperación de Nelson y Juande, Einar, con Murillo que puede jugar en cualquiera, Moussa… Bendito problema. A veces no puedes ser justo. Ahora ya el tema de las rotaciones hay que saber que jugamos de domingo a domingo, hay que saber entender que el partido es el examen y luego el control diario del entrenamiento. De cualquier forma, estoy muy contento con el rendimiento de Moussa”.