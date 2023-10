Nélson Monte: "Tenemos que seguir así, ese es el secreto"

El Málaga CF está de dulce y eso provoca que la afición vaya cogiendo cariño o teniendo jugadores favoritos y uno que está calando en la afición es Nélson Monte. Un central que desde su llegada ha encantado y que su carácter y sus grandes actuaciones defensivas han hecho que sea un fijo en el once inicial de Sergio Pellicer. El defensa habló ante los medios tras el duelo contra el San Fernando CD Isleño.

El portugués fue preguntado sobre su tarjeta amarilla: "No me hace falta hablar del arbitraje. Estoy contento del partido. Jugamos con doce, siempre con la afición". Tras esto, Nélson tuvo unas palabras sobre el partido en general: "Creo que ha sido un partido muy difícil. Hemos sabido sufrir cuando tocaba hacerlo. Hemos tenido dos o tres oportunidades para marcar. Lo importante es la victoria, la portería a cero".

Al consumar esta racha de cinco victorias, Monte habló del camino a conseguirlas: "Perdimos el primer partido en Castellón, pero fue un buen partido. Pudimos empatar. Los siguientes partidos los ganamos. El equipo ha seguido bien después de Castellón. Ha hecho un buen trabajo, también allí. Tenemos un vestuario muy bueno, estamos unidos y sabemos qué trabajar. Tenemos que seguir así, el secreto es ese".

Al hablar del duelo ante el cuadro gaditano, no dudo en elogiar a los rivales y a su compañero Roberto. "Creo que fue mérito también del San Fernando. No jugamos solos, también el rival. Supimos atacar y defender. No llegó el 2-0, pero el equipo está muy bien. Roberto defiende como un animal, es el primero siempre. El equipo está muy bien así", comentó.

Para concluir, habló sobre su más que rápida adaptación a Málaga: "Estoy muy contento, llevo dos meses y la ciudad y los compañeros me facilitan la adaptación. Estoy como en casa, estamos muy contentos. Mi mujer e hijos están bien. La afición me ha dado mucho cariño. Estoy muy bien, feliz de ayudar al Málaga. Con ganas de despertar mañana para ir a Huelva y ganar otro partido".