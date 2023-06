Nivel, scouting y filtrado de jugadores en Primera RFEF

Hay desconocimiento en Málaga sobre la Primera RFEF. Será la primera vez que un equipo de la provincia, en este caso dos con el Málaga CF y el Antequera CF, juegue en ella con ese nombre tras la transformación de la antigua Segunda B. ¿Cuál es el nivel real? Iván Curiel, scouting del Real Unión y miembro de la dirección deportiva del histórico club que auspicia Unai Emery, hablaba en una interesante entrevista Salamanca 24 horas sobre cómo es la categoría y la importancia del scouting en ella. Kike Pérez, director general malaguista, ha incidido en repetidas ocasiones en la necesidad de acertar no sólo en condiciones futbolísticas sino en ir más allá y conocer aspectos personales.

“Está más cerca de la Segunda División que la antigua Segunda B. Con el paso de las temporadas, si sigue este formato, va a ir creciendo. Se ha visto que los cuatro equipos que ascendieron a Segunda, con base de Primera RFEF, han conseguido permanencia y el Albacete se metió en play off a Primera División. Te pones a ver jugadores a individual y tienen nivel para estar en categorías mayores. Hay equipos como Numancia o UD Logroñés, con plantillas muy buenas, que han descendido”, explicaba Curiel.

Es una categoría no profesional según el estatus, pero es sólo el nombre lo que lo separa de ello. La cantidad de dinero que se mueve no es de deporte amateur y obliga a estar pendiente de las nuevas tendencias. “Hay que estar actualizado. El tema tecnológico está dando pasos de gigante y te obliga a estar actualizado en ese tema. Hace años detecté que era un área que iba a ser importante a nivel de fútbol. Cuando van avanzando más las temporadas, se va haciendo más hincapié. Es una herramienta y una utilidad más. Yo lo utilizo para la detección de jugadores. Es un complemento. En el fútbol nunca va a cambiar el ojo, es un intangible clave. Pero el Big Data, a nivel de filtrado, es muy útil. Y, a partir de ahí, visionar en directo para ratificar lo de los datos”, explicaba Curiel, que aboga por un sistema mixto: “No sabría decirte un porcentaje. Hay que juntar la mayor información disponible para el mercado de fichajes y el visionado de jugadores. Para eso estamos hablando de aspectos futbolísticos junto con el tema personal y familiar. Puedo ver un jugador cinco partidos y detectar su perfil analítico pero luego tengo que ver si encaja en mi equipo por el modelo en el que ha rendido en ese club o ves jugadores con malos rendimiento en contextos que no son adecuados”.

La importancia del dato se expande también hacia abajo. “En cierto aspecto sí. Pero en muchas más situaciones. Esto va a creciendo a pasos agigantados porque en cuarta o quinta categoría tenemos acceso a vídeo de prácticamente todos los jugadores. En categorías inferiores hay muchos ojeadores viendo partidos. Como dice Víctor Orta, un juvenil en Holanda mete un gol y el vídeo está circulando por internet en cinco minutos. El dato es rendimiento pero es muy importante para reducir tiempo para ver más partidos u organización interna en el club”, cerraba Curiel.