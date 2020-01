Noelia Losada, concejala de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga, hizo en receso en su ajetreada agenda por los premios Goya para hablar de Deporte en el programa Minuto 91 de 7Andalucía TV. Hizo un repaso a la actualidad deportiva de la ciudad, recordando la agenda de Málaga 2020 como capital europea del Deporte y se refirió a la delicada situación del Málaga.

Las instituciones se han involucrado en ofrecer una solución al delicado estado del Málaga, pero de momento no hay visos de desbloqueo. Explicó Losada sobre la rechazada oferta del jeque Al-Thani para vender sus acciones que "sabía que existía la oferta, pero no sé los términos. No acepta las ofertas de venta. La comunicación con él no es fácil, sí con sus representantes, pero con él es muy complicado. No sé si él es consciente de la situación en la que está el club. Afortunadamente en lo deportivo vamos sumando puntos, en una racha buena. Vamos a darle confianza a Pellicer, no me meto en si debe seguir o no. Sé que conoce la cantera y la casa", explicaba Noelia Losada.

"No es una sociedad anónima al uso y por eso nos involucramos", explicaba la edil sobre los motivos por los que se han volcado para encontrar soluciones: "Nos hemos unido las tres administraciones, para que todos tuviéramos la misma información, para conocer el escenario. Hemos intentado mediar en una oferta de compra. Existía la vía judicial, ahora atascada. El Málaga no es una empresa cualquiera, los malagueños lo sienten como algo propio. Juega en unas instalaciones que son de las tres instituciones y se ejercita en otras que son del Ayuntamiento. De ahí que se intente velar por los intereses públicos, está más que justificado que busquemos soluciones".

"La Rosaleda es el lugar más fotografiado de Málaga, el que más se sube a redes", decía Losada como dato de la importancia que tiene el club a todos los niveles: "En el club saben que La Rosaleda es de las administraciones y que el estadio del atletismo es propiedad municipal. Cuando estamos hablando, tenemos que saber desligar el propietario de la entidad. Creo que él no es consciente de la situación que atraviesa. Nada es normal ni habitual en el funcionamiento de un club. Es un sentir general que no se entiende la manera de actuar. Es una imagen que proyecta la ciudad de alguna manera también. Seguiremos encima porque los plazos son importantísimos, no tiene que ver con otros ámbitos. Seguiremos estudiando qué vías podemos coger. Hay que darle una solución ya".

Noelia Losada también habló de su relación con Carlos Jiménez, su pareja desde hace 23 años. El mítico ex jugador del Unicaja dio un paso al lado y dejó la dirección deportiva del Unicaja para que su mujer pudiera meterse en el vertiginoso ritmo de la política. "Conozco a Carlos con 19 años, vivo su trayectoria. Desde que él jugaba en el Estudiantes con 20 años cuando Alberto Herreros descansaba. Vivo su trayectoria desde la selección. Tuvimos una vida paralela al mundo del espectáculo", decía Losada, que relataba de manera curiosa cómo fue su aterrizaje en Málaga: "Carlos tenía ofertas para salir del Estudiantes del Real Madrid y el Unicaja. Yo estaba convencida de que escogería la del Madrid. Era nuestra ciudad, allí estaba la familia... Yo le dije que hiciera lo que quisiera, pero porque estaba convencida de que nos quedábamos. Cuando me dijo que escogía Málaga.... Fue un jarro de agua fría. Pero al poco tiempo ya los dos sabíamos que este iba a ser nuestro lugar para vivir. Fue, tras mis hijos y mi marido, lo mejor que me pasó en la vida".

Losada desveló también que recientemente estuvo en Milán con la familia viendo a Sergio Rodríguez, con el que la familia tiene una relación especial. "Hemos ido a Milán a ver a Sergio Rodríguez en Navidad. Es cierto que el Unicaja apostó fuerte, pero Sergio tenía la inquietud de jugar en Milán. Le conozco desde que era un niño, Carlos le tuteló como hermano mayor", explicó.