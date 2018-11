Arrasate: "El Málaga es el mejor equipo de la categoría"

A Jagoba Arrasate, técnico del Osasuna, no se le da mal el Málaga. Sin ir más lejos, la pasada temporada eliminó en la Copa, cuando dirigía al Numancia, al equipo blanquiazul. En Pamplona hay cierta marejada con la marcha del equipo, que no está en zona de play off, pero el vasco intenta convencer de que van por buen camino.

"Tiene una gran plantilla y grandes futbolistas. Pero sobre todo es un equipo. Son solidarios, trabajan y defienden bien al margen de tener calidad. Y cometen pocos errores. Todo eso les hace ser ahora el mejor de la categoría. Pero nosotros no nos queremos desenganchar y siempre ves de lejos ese sexto puesto", decía Arrasate sobre el equipo de Muñiz.