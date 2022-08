Okazaki ficha por el Sint-Truidense belga

Shinji Okazaki jugará esta temporada en Bélgica tras encontrarse sin equipo desde el pasado julio, tras acabar su vínculo con el Cartagena. El fugaz ex jugador del Málaga CF firma por el Sint-Truidense, de la primera división belga donde compartirá equipo con un buen número de compatriotas: Schmidt, Hashioka, Kagawa y Hayashi.

Este es el octavo club profesional del mítico japonés en su carrera tras pasar por Shimizu S-Pulse, Stuttgart, Mainz 05, Leicester City, Málaga, Huesca y Cartagena. Será el quinto país tras pasar por Japón, Alemania, Inglaterra, España y ahora Bélgica. En sus tres últimas campañas en España, se salió con el Huesca con 12 goles en el año que firmó tras no poder inscribirse con el Málaga logrando el ascenso. En Primera sólo logró un gol y este último curso en Cartagena anotó dos tantos.

"Estoy feliz de ser miembro de este club. Participé en la pretemporada y sentí la atmósfera del club y la atmósfera del estadio, y me enamoré de inmediato. Las personas que jugaron fueron amable, y los fanáticos también hablaron conmigo. En tal situación, el entrenador y el club me necesitaban. Entre muchas cosas que se juzgan por la edad, me necesito a mí mismo. Estoy feliz de jugar para el club y haré lo mejor que pueda por el club, la afición y mis compañeros", decía el nipón, que cumplió en abril 36 años.