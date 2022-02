Okazaki viene por primera vez con público a La Rosaleda

Shinji Okazaki fue uno de esos casos de jugadores que fichó el Málaga y no llegó a vestir de blanquiazul. El japonés estaba dispuesto a bajarse el sueldo al mínimo de 80.000 euros cuando en el verano de 2019 el club se topó de bruces con el límite salarial y no podía inscribir al que debía ser el fichaje estrella del segundo proyecto en Segunda. Pero las normas de la Liga no lo permitían por su salario anterior en Inglaterra, donde había sido campeón de la Premier con el Leicester. De su efímero paso por Málaga quedó el cariño mutuo de un jugador que ciertamente quería jugar aquí y aquel “Oka, Oka, Oka, Okazaki” que le compuso El Rumba y que se convirtió en un hit malaguista.

Okazaki ya jugó contra el Málaga con el Huesca y con el Cartagena y también en La Rosaleda con los aragoneses, las tres veces con victoria suya, pero será la primera vez que comparezca en Martiricos con público en las gradas. Su anterior visita, de hecho, fue en el primer partido en el que la competición se reanudó después de que remitiera algo la pandemia. Así que Okazaki, entre los 23 convocados de Luis Carrión, podrá reencontrarse en el que sólo fue su público durante unas semanas. Esta campaña jugó 21 partidos, con un gol y una asistencia en su haber.