Javier Ontiveros destila felicidad. El extremo volvió a hacer otro golazo con una parábola imposible ante el Albacete, sigue la mejor versión del marbellí, que asegura que en él no ha cambiado nada para este subidón de rendimiento: "Ontiveros siempre es el mismo, pero ahora tengo más confianza. El míster me da más libertad en ataque y yo le respondo".

Así hablaba el extremo, que resumía el encuentro: "Partido difícil. Era un rival complicado, intentamos venir a por los tres puntos y así ha sido. El equipo ha dado todo lo que tenía".

Con la liguilla de ascenso asegurada, aún queda ratificar el tercer puesto. De momento, el rival sería el Deportivo de La Coruña, que es sexto. "No pasa nada, el que venga a por ellos iremos y así será. Intentaremos ganar los partidos de play off y adelante", comentaba Ontiveros, que sentenciaba: "Intentaremos sacar los play off adelante y darle ese ascenso que quiere toda Málaga".