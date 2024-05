Ontiveros, ¿rumbo a México?

Javi Ontiveros acabó contrato con el Villarreal, que en su día pagó al Málaga muchos millones de euros por hacerse con sus servicios (cuatro de esos millones entraron en las arcas hace relativamente poco tiempo) y después de varias cesiones intentó sacarle provecho en su filial, que militaba en Segunda División. No bastó para mantener la categoría con el filial groguet, con el que acabó con nueve goles y cinco asistencias (y 15 tarjetas amarillas) y se ha puesto en el mercado a pesar de ese descenso. Es un jugador especial y diferente, no hay duda, con desborde y golpe con poco parangón. Ha sido padre por dos veces y busca estabilidad.

Tiene ofertas el marbellí y desde México apuntan que su futuro puede pasar por el León, un equipo con potencial en la Liga. Allí hay varios españoles más, quizá el de más nombre Sergio Canales. "Después de anunciarse siete bajas, el Club León se comienza a mover en el mercado y ya están en negociaciones para cerrar a su primer refuerzo. Según pudo conocer SoyFiera, Javi Ontiveros, quien acaba contrato con el Villarreal, está negociando su arribo a la Fiera para el Apertura 2024. Su contrato termina el próximo junio y llegaría como Agente Libre", afirmaba el medio mexicano.

Recuerdos de La Rosaleda

Quizás todo habría sido diferente de tomar otra decisión con respecto a regresar al Málaga cuando lo tenía cerrado y se le esperaba en Martiricos. Escogió por sorpresa a Osasuna y el resto es historia, triste historia. "Ellos se llevaron el mal trago porque yo tenía ganas de ir, pero también les dije que si me venía un equipo de Primera yo quería ir. Quería jugar en Primera. Todo jugador hubiera hecho lo mismo. Yo sólo puedo pedir perdón y poco más. El malaguismo se lo tomó mal, pero ojalá se pase en el futuro", comentó en Relevo.

La afición del Málaga no lo perdonó nunca y cuando le tocó regresar al estadio se lo dejaron claro: "Me gustaría que pensaran de otra manera y no como me recibieron el año pasado. A la gente de la casa le jode que le reciban así… Este año será importante para ellos, estarán pronto en Segunda División. Al Málaga lo voy a llevar siempre en mi corazón".