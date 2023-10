Ontiveros: "Me jodió cómo me recibieron en Málaga"

Javi Ontiveros cumplió hace menos de un mes 26 años y sin embargo parece que el fútbol le ha pasado por encima varias veces. Un juguete roto por culpa de sus propias malas decisiones que ahora intenta recorrer un camino de redención y recuperar su estatus futbolístico. El Villarreal pagó al Málaga muchos millones de euros por hacerse con sus servicios (cuatro de esos millones entraron en las arcas hace relativamente poco tiempo) y después de varias cesiones intenta sacarle provecho en su filial, que milita en Segunda División.

Quizás todo habría sido diferente de tomar otra decisión con respecto a regresar al Málaga cuando lo tenía cerrado y se le esperaba en Martiricos. Escogió por sorpresa a Osasuna y el resto es historia, triste historia. "Ellos se llevaron el mal trago porque yo tenía ganas de ir, pero también les dije que si me venía un equipo de Primera yo quería ir. Quería jugar en Primera. Todo jugador hubiera hecho lo mismo. Yo sólo puedo pedir perdón y poco más. El malaguismo se lo tomó mal, pero ojalá se pase en el futuro", comentó en Relevo.

La afición del Málaga no lo perdonó nunca y cuando le tocó regresar al estadio se lo dejaron claro: "Me gustaría que pensaran de otra manera y no como me recibieron el año pasado. A la gente de la casa le jode que le reciban así… Este año será importante para ellos, estarán pronto en Segunda División. Al Málaga lo voy a llevar siempre en mi corazón".

Presente y futuro

"La última vez que me sentí tan bien fue en la época del Málaga. Tengo 26 años pero hago muchas bromas y recibo bien a los jóvenes para que entren bien en el equipo y se suelten. Yo no soy un líder en el vestuario pero he cogido mucha confianza con todos. Necesitaba esa confianza y aquí en el Villarreal antes la tenía, pero no como la tengo ahora. El entrenador me la ha dado: yo sé que aunque me salga un partido malo, al siguiente me pondrá. Necesitaba recuperar esa confianza y eso se está viendo. Me queda mucho por dar, pero estoy en camino", desveló.

Sabe que no ha alcanzado ni un poco de las altas expectativas que generó: "Sí, podía haber hecho mucho más. Al principio hay cosas que no valoras. Cuando salí del Málaga y vine al Villarreal me ponían de todo: la comida, material, los preparadores… Luego salí a otros sitios y me di cuenta de lo grande que era el Villarreal. Dan todas las facilidades. Sales fuera y piensas en lo que has perdido. Ahora que he vuelto me digo: tengo que mantenerme aquí, tengo que hacer lo que sea. Tenía que coger la madurez para saber lo que uno tiene en casa y lo que uno tiene fuera. Y no hay nada como lo que tienes en casa".