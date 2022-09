Ontiveros sufre la ira de los aficionados del Málaga CF

Con el arranque de temporada y el cambio de entrenador, no hubo mucho tiempo para entrar en detalles del partido ante el Villarreal B, pero a los aficionados del Málaga CF no se les ha olvidado en ningún momento que en el filial grogueta milita Javi Ontiveros. El marbellí, tras la espantada del verano de 2021, se ha convertido en persona non grata para los malaguistas y La Rosaleda no tardó en hacérselo saber.

Apenas había una decena de personas repartidas por el césped hora y media antes del encuentro y los jugadores del filial amarillo pisaban el césped de Martiricos. Ontiveros salió a saludar a amigos y conocidos, aunque aún no había muchos. Se topó con los preparadores físicos Enrique Ruiz y Nacho Oria y departía con ellos cuando una potente voz que salía desde la zona sur del campo comenzó a dedicarle distintos improperios.

Luego, cuando ya saltó al verde el Villarreal B para el calentamiento -y con mayor presencia de gente ya en las distintas gradas- hubo una pitada más sonora. Todo preludio de lo que se podía llegar a formar. Pero Ontiveros no estaba entre ellos, fue el último amarillo en salir de la caseta, bastantes minutos después. Volvió a escuchar palabras poco amables y sonido de viento. La megafonía impedía que los mensajes fueran nítidos.

Con el estadio ya rondando los 20.000 espectadores, se pudo escuchar en varias ocasiones un estruendoso cántico que sólo necesito de dos palabras: "¡Ontiveros, pesetero!", se gritó. El técnico del Villarreal no le dio un minuto de juego, eso que se ahorró.