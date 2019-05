La malaguista Ornella María Vignola sigue quemando etapas a velocidad de vértigo. Aún en edad sub 15, quedó campeona de España con Andalucía hace pocas fechas en esta categoría, fue citada por España sub 16, había estado en órbita de selección en los últimos meses y ahora llega un paso más, el Europeo sub 17.

Vignola ha sido convocada para sustituir a Ane Elexpuru en la lista final para el Europeo, que se disputa en Bulgaria desde este fin de semana. España ha quedado encuadrada en el Grupo A, junto a las anfitrionas, Portugal y Dinamarca. El debut es este domingo 5 de mayo (15:30 horas) ante las danesas, se sigue el miércoles 8 ante las anfitrionas (10:30) y se acaba la primera fase ante Portugal el sábado 11 de mayo (10:30). Pasan las dos primeras a cuartos.

Vignola, de raíces uruguayas, empezó en el Atlético Benamiel (allí empezó Isco y también la internacional española Silva Mérida) y es una jugadora de banda muy talentosa. Es sobrina de Karina Vignola, actriz y comunicadora en Uruguay. Fue reclutada por el Málaga y rápidamente sigue escalando plataformas con rapidez. En su primer año de cadete ya está con juveniles jugando regularmente, como lo hará en este Europeo sub 17.