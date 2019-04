La jugadora del Málaga Ornella María Vignola vive días ajetreados. Este domingo se proclamó campeona de España sub 15 con la selección de Andalucía. Fue una de las jugadoras más destacadas en la fase final disputada en Navarra.

Allí estaba Toña Is, seleccionadora de la categoría, contemplando in situ el torneo. Y ha reclutado a Ornella para la selección española sub 16, para la que ya le había citado con anterioridad. La Rojita jugará un torneo en Montaigu (Francia) del 17 al 21 de abril, en plena Semana Santa. China, Corea del Norte y Francia serán las rivales de España.