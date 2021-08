Ontiveros: cronología de un bombazo frustrado

Javier Ontiveros tenía los billetes sacados y las maletas preparadas, literalmente, para regresar a Málaga este jueves por la noche y unirse este viernes al club malagueño tras un acuerdo cerrado entre Villarreal, jugador y club malaguista. Los clubes estaban preparando los contratos y los comunicados de ambos clubes estaban redactados cuando una oferta de Osasuna llevó al Villarreal a paralizar la operación y romper el sueño de que el jugador marbellí vista de blanquiazul.

La oferta del Osasuna asumía la ficha al completo de Ontiveros y el Villarreal incluía la posibilidad de que le compren a final de temporada. El Villarreal quería desprenderse de él. Ha realizado una inversión potente, de 50 millones de euros sólo en traspasos más fichas elevadas para jugar la Champions. Y quería ingresos. Al no haber una proposición que contentara previamente, la opción del Málaga cobró mucha fuerza en los últimos días, como publicó este periódico. En los últimos días hubo interés serio del Elche, equipo de Primera, y los capos de Segunda División, especialmente Girona y Eibar, también apuntaron al marbellí. Pero se había desechado.

Un hecho indirecto propició la entrada de Osasuna para romper la operación soñada por el malaguismo. La lesión del extremo Kike Barja, que sufre “una distensión en la fascia plantar del pie derecho y una lesión fibrilar en el flexor corto del primer dedo” le hará estar, al menos, un mes de baja. Se produjo hace días y a última hora del miércoles se le diagnosticó la dolencia. Pero el hecho ha despertado las alertas del club navarro, que salió al mercado a por un jugador de banda, como Barja, y puso sus ojos en Ontiveros con una proposición muy potente.

El Málaga, haciendo un gran esfuerzo, había llegado a asumir hasta un 40% de la ficha del jugador, en torno al millón de euros. Osasuna la cubría completa. Una diferencia insalvable para el club de Martiricos, que ya había estirado al máximo para convencer a Ontiveros. Había obtenido un compromiso también de tener un tanteo si al final de la temporada se ascendía. Hay que recordar que del traspaso original quedan por entrar cuatro millones de euros en las arcas procedente del club saudí que asumió el traspaso de Ndiaye. El administrador judicial, José María Muñoz, recordó el martes, antes de que este periódico revelara las negociaciones, que habían rechazado una proposición del Villarreal para arreglar ese pago pendiente, que seguirá ahí y en el que los dos clubes tendrán que ponerse de acuerdo, seguramente con la mediación de la FIFA por el impago del club saudí.

El Villarreal presionó con fuerza a Ontiveros, que ya tenía tomada la decisión de regresar a Málaga, lo hacía de hecho físicamente, y estaba preparado y muy ilusionado para regresar y liderar el proyecto. Ya había hablado con ex compañeros y más gente del club, a la que había transmitido su motivación para asumir el reto de llevar las riendas y ser determinante. A última hora de la noche de este jueves, en el Málaga daban al jugador por perdido. La oferta para seguir jugando en Primera División y que su club de propiedad apretara acabó pesando más. El Málaga ya le tenía reservado dorsal y estaba todo preparado para el anuncio. Estaba cerrado, pero no firmado. Y la decisión de Ontiveros de volver a casa se torció en el último instante. No fue lo suficientemente terco para mantenerse en su decisión y regresar pese a los condicionantes deportivos y familiares.

Puede parecer un jarro de agua fría por la tremenda ilusión que había generado el fichaje de Ontiveros, pero lo cierto es que su llegada parecía irreal por su calidad y ha estado a punto de producirse. Más allá de la vinculación emocional, demuestra que el Málaga tiene acceso a jugadores de mayor calibre de los que eran fichables hace apenas unas semanas. Este viernes hay partido en La Rosaleda y saldrán once de blanquiazul para defender al equipo. Y, aunque no venga Ontiveros, la plantilla sigue siendo atractiva y con potencial para hacer cosas interesantes.