Sergio Pellicer: "Mi optimismo es el compromiso de los chicos; acaban cada día reventados"

Sergio Pellicer compareció dos días antes del importante duelo del próximo domingo en Linarejos, en el que el Málaga abordará a un rival que viene de dos resultados bastante llamativos, victorias ante el Castilla y en Córdoba. Es por ello que llama a la cautela, siempre con un mensaje basado en la prudencia, el técnico de Nules. Valoró el duelo ante el Linares Pellicer, que volvió a engrandecer el papel de la afición.

"Dar las gracias a la afición, colosal, está demostrando un coraje brutal, no vamos a estar solos, vamos a estar acompañados, casi como en casa", agradecía Pellicer: "Sobre el partido vamos a encontrar un rival con la fecha hacia arriba, muy bien entrenado, que maneja varias registros, con balón y verticales, muy intensos en la presión, muy fuertes en su estadio, vienen de ganar dos partidos ante equipos muy importantes. Demuestran lo que es la categoría. Vamos a necesitar nuestra mejor versión, la máxima atención. Va a decir mucho el partido por lo que conlleva y la dinámica de los dos equipos. Confiamos en dar nuestra mejor versión y seguir mejorando, el domingo es una buena prueba. Es un equipo que sabe manejar varios conceptos, cuándo tiene que manejar el balón con salida de tres, cuándo ser vertical... Contra el Castilla hubo momentos en los que fueron muy superiores. Balón parado, transitan muy bien. Hemos trabajado en sus fortalezas. Estamos haciendo hincapié en esa segunda jugada, en nuestro campo, muy atentos en defensa. Muchos conceptos en los que tenemos que ir con las ideas muy claras".

"Nos vamos a encontrar un contexto de muchísima exigencia", recalcaba Pellicer: "El fútbol es un estado de ánimo, ellos lo tienen brutal tras ganar al Castilla y al Córdoba. Esto es una maratón de 38 jornadas y vamos a hacer la quinta etapa. Aquí en Málaga lo vivimos como una carrera de 100 metros y debemos tener calma. Tras tres victorias consecutivas y con las cosas yendo bien tenemos que ir con calma. Saber lo que hacemos bien y lo muchísimo que tenemos que mejorar. El fútbol es lo inmediato, actualidad. A los jugadores les digo que disfruten el proceso del día a día. El examen es ganar, perder o empatar, pero seremos los mismos. Hay que evaluar el proceso. Hay que reforzar, el optimismo que tengo es el compromiso de los chicos, acaban cada día reventados, van al límite. Son pequeños detalles, atención, concentración y vamos a tener que estar muy atentos y exigentes. Tenemos que dar nuestra mejor versión y competir. Será complicado".

"Creo que no he repetido ninguna vez", aludía Pellicer al once del domingo, si podía haber cambios o no: "Es importante que haya competitividad. Ves cosas positivas, vemos jugadores muy valientes, a veces desprotegemos espacios que nos pueden costar caro, pero queremos mejorar. Podemos repetir, pero podemos tener algún cambio. La clave es que estén todos enchufados. Lo mejor es que necesitemos de todos, será la mejor señal".

Acerca de los campos de mejora que quedan, Pellicer decía que "tenemos que fortalecer las situaciones de ataque. Cuando tiene la pelota en el último tercio mejoramos. La diferencia de categoría es el cambio de velocidad y precisión. Tenemos que ser consistentes los 90 minutos. El rival también juega y cuesta manejar los registros. El otro día nos pillan dos transiciones con 2-0 tras saque de esquina en una y sin hacer falta en otra. Los dos goles nuestros son en transición. Los momentos críticos son balón parado y transiciones en el fútbol, tenemos que ser fuertes ahí. Esta semana que ves competiciones de primer nivel en Europa, mirad que porterías a cero hay muy pocos. Los equipos trabajan más el ataque. Ves falta de atención a primer nivel atrás. El fútbol va por un camino de provocar muchos fallos al rival en la zona de definición".

"Sí, hay algo más de calma, pero no permito que lo de fuera altere la paz interior", se refería Pellicer cuando era cuestionado por si nota mayor paz social: "Hay que mantener la burbuja. Ese optimismo debe ser moderado. Lo más importante es el proceso. Es mejor que ganemos, claro, pero tenéis experiencia. Es un reto y un desafío. Aquí vivimos el maratón a 100 metros. Es bueno que haya esa ilusión, la afición lo necesita. Lo que veo es ese compromiso, esa atmósfera en La Rosaleda. Conexión, compromiso y sacrificio. Hay que darle continuidad. Estamos concentrados, pero siempre puedes bajar. Hemos tenido vídeo y están atentos, estamos muy contentos del trabajo día a día".