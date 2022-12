Pablo Chavarría, el soldado marcó 680 días después

680 días, casi 22 meses y medio, prácticamente dos años. Es el tiempo que llevaba Pablo Chavarría sin marcar un gol en partido oficial con el Málaga CF. En Can Misses pudo gritar gol el argentino de Las Perdices al fin. Su último tanto fue el 30 de enero de 2021 en una victoria en el campo del Alcorcón, pocas semanas antes de que se rompiera en Miranda de Ebro el ligamento cruzado de la rodilla, algo que cambió el destino de su carrera. Había tenido lesiones, pero con 32 años es más complicado no sólo por la recuperación en sí, durísima, sino por las descompensaciones que provoca. Lo ha ido pagando el atacante sudamericano con constantes lesiones musculares. Manolo Gaspar apostó por él pese a la grave lesión y renovó dos años. Antes de ella se veía un jugador top en Segunda, pero las lesiones no han permitido refrendarlo.

El partido de Chavarría en Ibiza fue el primero en el que jugó 90 minutos desde entonces. Tras la lesión jugó 15 partidos, con 409 minutos, en la temporada 2021/22. Hasta este día llevaba 141 diseminados en ocho encuentros. Mel lo coloca en la banda derecha, con la idea de que ataque el segundo palo. Más allá de hecho, por potencia es capaz de arrancar y poner centros. Es un recurso que debe ser valioso. Había dejado ya destellos en partidos anteriores de que podía ser un jugador importante. Ganando duelos, balones divididos y bullicioso en el área. En Cartagena tuvo un arranque como titular bueno, pero fue el sacrificado por la expulsión de Burgos. Poco después, otro problema muscular. Así ha sido todo este tiempo, como Sísifo con la piedra.

Pero el soldado Chavarría está aún a tiempo de ayudar. Seguramente no sea un jugador estructural ya. Pero es honrado y honesto y se deja el pellejo en el césped. El 2 de enero cumple 35 años y cree que aún le queda correa. "Quiero seguir siéndole útil al equipo en los partidos que vienen, traté de aprovechar la oportunidad", decía tras el partido en Ibiza: "Tratamos de meter el segundo gol porque sabíamos que iban a apretar. Se encuentran el segundo gol, que es un desajuste nuestro defensivo. Después tuvimos alguna que otra situación, pero el empate por ahí fue justo".

"Sabemos que es muy importante el partido ante el Alavés, es muy, muy importante. Vamos a dejarlo todo porque es importante tener 19 puntos al final. Tenemos una sensación de decepción porque queríamos tener los tres puntos, pero este grupo es muy fuerte, nos pasaron muchas cosas y ahí estamos", cerraba el argentino, listo para la batalla en una segunda vuelta que, en el mejor de los casos, se barrunta agónica.