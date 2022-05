Pablo Guede: "Lo más importante de todo es que se terminó la temporada"

Apático y de pocas palabras. Así se mostró Pablo Guede tras el último partido de la temporada, que acabó con derrota ante el Lugo en otro partidos de gris que tiende al negro. "Típico de que dos equipos no se jugaban nada. Se resolvió por un error. No veía que ni nosotros podíamos marcar ni ellos tampoco", definía el argentino sobre los 90 insípidos minutos vividos en el Anxo Carro del Málaga CF, agradeciendo el cierre de temporada: "Lo importante es que competimos y se terminó la temporada, que es lo más importante de todo. Ahora a pensar en la que viene".

No quiso hacer valoraciones sobre la temporada que acaba y estos partidos en los que él ha estado al mando, al menos de forma pública: "Prefiero hacer la valoración hacia dentro y empezar a tomar decisiones". Sobre esas decisiones a las que se refería y pensando ya en la próxima temporada, Guede apuntó que aún no conoce el boceto de lo que puede ser la próxima temporada pero que a partir de la próxima semana comenzará a prepararla: "Creo que es lo que corresponde. No tengo ni idea del proyecto, a partir del lunes es cuando me voy a poner a enterarme de todo esto.

"Mi balance es que nos salvamos. Eso es para lo que me trajeron y cumplimos el objetivo. Ese es el balance que podemos hacer", confesaba Guede sobre su análisis de los ocho partido que ha dirigido desde que aterrizó en La Rosaleda en una competición que definió como muy exigente: "Muy buena impresión la Segunda. Lo tenía visto por tele, vivirlo de adentro es un torneo con casi todos los equipos igualados. Todo se decide por detalles, con una competitividad tremenda. Me encantó".