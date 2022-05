Pablo Guede: "Luis Muñoz entrenó excelente, está muy bien"

Pablo Guede trató temas variados además del affaire Antoñín en su comparecencia antes de viajar este sábado a Tenerife. A veces irónico, a veces sarcástico, el argentino trató de modular un mensaje espantando malos pensamientos e intentando ser positivo.

"Lo primero es el partido nuestro contra el Tenerife. Va a ser duro, como todos desde que llegué. Es verdad que en casa no tiene tan buenos números, pero no nos podemos fiar. Ellos se juegan el play off y nosotros la permanencia. Va a ser durísimo para ambos, pero hay que jugarlo. Trabajamos muchísimo durante la semana. A ver cómo nos va. Estamos teniendo poco premio para cómo se entrena. Los chicos se vuelcan. No dejan de trabajar, no bajan los brazos, están ahí siempre", decía Guede, que hacía repaso a la lista de bajas: "Andrés Caro está bien, Ramón está bien. Nos influye todo, un montón. Es el momento de tener a todos los soldados listos para elegir a cuál es el mejor y no puedo. Pero no me quejo, es lo que hay, lo que nos toca. Es lo que pasa cuando peleas estas circunstancias. Pero vamos para adelante. Tenemos cinco cambios, tres o cuatro. Hay que dar el do de pecho ahora. No sólo es Jozabed, creo que todos los soldados que se cayeron nos fueron mermando en situaciones puntuales en cada partido. Por ejemplo, contra el Oviedo necesitábamos dos laterales ofensivos y no teníamos a Víctor Gómez. Este partido era muy importante tener a Jozabed. No tanto el nombre propio, sino la posición propia contra quien nos debemos enfrentar. Toqué un 80%-85% más por circunstancia que por lo que uno quisiera".

"No me van a sacar una información de quién va a jugar. Si me dicen la alineación rival estoy encantado, sería el hombre más feliz con cualquier detalle, cualquier cosa puede ser una ventaja. Si hay alguna posibilidad de que un jugador sepa algo, encantado", aseguraba el técnico al cuestionársele por el once, al tiempo que decía que "Luis Muñoz está muy bien, entrenó excelente. No sé si está para jugar 10, 15, 30 o 90. Pero lo tengo disponible para lo que el equipo necesite. Chavarría entrenó toda la semana todas las sesiones y es una alegría contar con él. Tengo tantas cosas en la mente. Si yo digo quién juega de lateral derecho doy una ventaja al entrenador porque tenemos dos laterales muy diferentes".

"De qué nos sirve ponernos en el plan, de si nos van a superar o no. A mí no me gusta ponerme en las malas. Lo dijo el primer día. Nosotros a lo nuestro. Si mi abuela tuviera pito sería mi abuelo. Todo depende de nosotros. No sé lo que pasará el domingo, el lunes, el martes... Dependemos de nosotros", señalaba el técnico malaguista, que está contando con más jugadores de la cantera por las ausencias: "Subieron dos chicos más esta semana y seguramente necesitaremos para la semana que viene también".

"Con Las Palmas sí dimos algunos pasos atrás. Con el Oviedo fue un partido complicado. No marcamos gol por primera vez, nos costó un poquito generar pero más por mérito del rival que por demérito nuestro, como sí pasó con el Las Palmas, donde no dábamos dos pases. La plantilla es lo que veía, lo que pensaba y lo que sentía", opinaba sobre la evolución de la plantilla: "Durante la semana di un mensaje al grupo que lo tomó bárbaro. No corresponde que lo diga acá. A todos les puedo decir que vamos a dejar todo y más por cumplir con el objetivo. El fútbol nos pondrá donde nos tenga que poner. En nuestras manos no quedará nada para quedarnos en Segunda. Repito que necesitamos de todos".

"Cuantas más bajas tenga el rival, mejor. Sí cambió algo el planteamiento, pero no nos cambia la decisión de cómo tenemos que ir a la cancha rival. Varía la forma un poquito pero no un objetivo. Ellos son un equipo muy fuerte defensivamente, no se desarma con facilidad, tienen muy claro a lo que juegan en defensa y me lo espero con mucha gente en ataque, atacando constantemente, necesitan los puntos. Va a ser un partido de ida y vuelta. Querrá atacar de una manera que el otro ponga. Vamos a encontrar a un rival muy difícil, tienen muy claro a lo que juegan, cómo juegan y lo que tienen que jugar", piropeaba al equipo de Ramis el adiestrador malagueño.