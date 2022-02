Pablo Guede: "Sueño con entrenar el Málaga y algún día lo haré, pero ahora no se dio"

Pablo Guede, icono malaguista de los ascensos consecutivos a Segunda y Primera en el final del siglo XX, es ahora un entrenador de éxito, que ha dirigido en varios países, ganando títulos en Chile y Argentina, con un histórico ascenso a Segunda B en El Palo también. Su última experiencia fue en México. Fue destituido por el Atlético Necaxa hace un par de semanas. Si los tiempos hubieran cuadrado podría haber sido entrenador del Málaga, algo con lo que sueña y asegura que algún día se dará. Aquí viven su mujer y su hijo, que estudia en la ciudad.

Guede está plenamente al día de la actualidad malaguista y tiene un conocimiento alto del entorno y la plantilla. Tiene buena relación con gente del club y por la televisión ve todos los partidos que puede. Ahora que está sin equipo, lo ve en directo, como el duelo de Anoeta. Así lo contó en el programa Minuto 91 de 7TV. "Veo los partidos cuando puedo y los descargo si no los veo en vivo. Lo vi el de la Real Sociedad B. Para poder opinar ciertamente de forma concreta uno debe estar en el día a día. Todo lo que diga es subjetivo, lo veo en la televisión. Uno tiene que entender un montón de cosas. Esto del fútbol es muy complejo, muy complicado. Hace seis partidos que no gana, pero el equipo me dio la sensación el otro día de que no bajó los brazos nunca. Es un equipo que acaba de cambiar el entrenador. Los jugadores tienen que adaptarse a lo nuevo que quiere. No vi que el equipo dejara de correr nunca. Y cuando uno ve al equipo del que es hincha y no deja de correr nunca, lo demás son detalles. Si la pelota que pega en el palo entra estamos contando otra historia. Ahora hay que tener tranquilidad", decía el argentino: "El Málaga viene de estar dos años con todo el lío del jeque, con turbulencias permanentes. Manolo Gaspar hizo un trabajo excepcional, porque no es fácil firmar jugadores para ir a un club intervenido. El Málaga el año pasado no pasó apuros y este año se pensaba que se podía dar un paso adelante. Aún se puede, falta mucho. Sé que las sensaciones no son buenas, pero el equipo no es un desastre. Hay seis equipos peor que el Málaga. Entonces no quiere decir que sea un desastre. Vi los tres últimos partidos en directo y es la sensación que tengo".

Guede ofrecía explicaciones de por qué no ve a un equipo muerto. "El segundo gol de la Real es una contra, una pelota que se pierde con una falta, por cierto, que no cobran. Al área del Málaga llegan siete jugadores. Un equipo que está desunido y no quiere no repliega a esa velocidad ante una contra. Miro esas cosas, esos detalles me dan la pauta de que el equipo quiere. Otra cosa es que no se pueda y que no se dé. Pero ese tipo de detalles me hace creer, otro equipo se queda mirando la contra. El equipo fue a por el empate. La de Brandon que pega en el palo o el mano a mano posterior, si entra, cambia todo. Por ahí veo que el equipo quiere. Falta ese último toque arriba, por ahí falta defender de otra manera, no tengo ni idea. Pero tienen un entrenador con cuatro jornadas sólo", dice el entrenador argentino: "El fútbol es un juego muy complicado. Mandan los resultados. Si empatas 2-2 después de esas dos jugadas decimos que reaccionó, que va hacia arriba. Por eso, como aficionado, no estoy preocupado porque vi cómo corrieron los chicos. Es la clave para revertir. Contra el Almería, equipo que está llamado a ser uno de los que puede ascender, un centro del Almería lo remata un jugador solo con tres jugadores del Málaga en el área, a raíz de un control buenísimo de Portillo. No veo a un equipo muerto, roto. Son detalles. El entrenador los va a mejorar seguro. No para de haber problemas en el club, recién ahora se estabilizó. Manolo hizo un trabajo tremendo ante turbulencias constantes. Si no tienes la tranquilidad, el saber hacia dónde vas, es difícil. Demasiado bien lo están haciendo para los problemas del club".

"Es una falta de respeto opinar sobre una situación que no me corresponde sobre lo que pasa dentro. Hablo de lo que veo en la tele y sobre lo que transmite el equipo como aficionado. Si opinara distinto lo diría sin dudar. Lo que sí puede pasar es que nadie se esperaba con un poco más de dinero estar en esta situación. Por ahí las expectativas pueden hacer más daño, fueron muy altas. Y la liga te pone donde te tiene que poner. Tú para subir a Primera no sólo dependes de los 25 jugadores. Tú necesitas de una institución estable. A partir de ahí, poder subir. El Huesca o el Eibar son un ejemplo. Son instituciones estables, descienden y vuelven a ascender. ¿Por qué? Desde la estabilidad institucional. El Huesca es el primer año en el que a 14 jornadas de terminar no está en puesto de ascenso. Puede fallar siendo estable. Pero si no tienes la estabilidad que se le está empezando a dar al Málaga desde dos años acá, requiere tiempo. Que no haya juicios, que sepas que vas a cobrar, que no va a haber problemas. El momento no es bueno, pero hay que tener los pies sobre la tierra y saber hacia dónde se va. Hace cuatro años que se está en Segunda, pero estuvimos a punto de desaparecer. Eso hay que saberlo. En dos años, cuando se hizo un trabajo excelente, de la nada se sacó algo para no pelear el descenso, que era lo lógico por la inestabilidad. Estar a seis puntos del descenso no es para alertarse. Hay que estar unidos. Decidme cuándo el Málaga fue de rositas. Cuando ascendimos a Primera, que fuimos líderes casi toda la temporada, con Pellegrini en la Champions... Y ya está, todo lo demás, huevo y corazón. Hay que estar preocupados, pero hay que ocuparse de por qué han pasado estas cosas. Hay que seguir por el camino de estabilidad. El ascenso te viene si haces las cosas bien, pero el fútbol es muy complicado. El fútbol te transmite unas sensaciones a ti y a mí otras. Es lo bonito, hay polémicas. A mí no me da la sensación de que el equipo esté muerto, por lo que veo. No dejó de correr, no dejó de meter. En el primer tiempo estuvo muy bien parado tácticamente. Le costó ofensivamente, pero la Real se paró con cinco atrás, 5-3-2 o 5-4-1, y no era fácil. Yo al equipo no lo veo muerto. Con que se le dé un poco de suerte, que la debes tener en el fútbol, este equipo compite contra cualquiera. Con 45 puntos creo que te salvas. El equipo debe estar preparado para esto. ¿De dónde sacas los puntos cuando ves el calendario? Ves Eibar, Valladolid, Leganés, tienes que ir a Las Palmas, terminas en Lugo. Si hay algo que caracteriza a esta Segunda es que nadie le gana fácil a nadie. Te puede gustar o no cómo juegan los equipos, pero es competitiva al máximo. El Alcorcón, último, estaba muerto y le empata al Fuenlabrada. Hay que jugarlos, piensas que cómo voy a sacar puntos... Y por ahí le puedes ganar a los de arriba".

¿Entrenará algún día Guede al Málaga? "Estaba con equipo, no podía, no se dio. Cambiamos la pregunta. Esa son preguntas... Yo es un sueño que tengo y lo lograré en algún momento. Yo tenía dos sueños, entrenar a San Lorenzo, que ya lo cumplí, y entrenar al Málaga. Pero se tienen que dar los momentos, del club y mío, coincidir. Uno el amor que le tiene al Málaga es incondicional. El Málaga me dio todo, soy hincha. Ahí está el tema. Ahora mismo no se pudo, no coinciden las circunstancias para que se dé mi llegada al club".

Habló de otros temas el argentino:

México

"Estoy en Aguascalientes, en el centro, a 400 kilómetros de Ciudad de México. Es una ciudad Súper tranquila, coquetas, muy a gusto. La liga mexicana tiene un nivel altísimo. Cada equipo tiene su ventaja. Cada equipo puede ganar a cualquiera. La altura, el césped. Puede salir campeón cualquiera, es una liga con un nivel de calidad muy alto. Me gusta, me apasiona. Tiene jugadores extraordinarios individualmente. Tiene una pasión de que todos los domingos es un desafío diferente. Los campos están llenos y el nivel de futbolistas es muy alto y todos los equipos tienen sus jugadores determinantes. Algunos son mejores que otros. Pero en todos los partidos hay unos 15-20 minutos en los que el rival te domina. Tienes que estar preparado para cuando te toca ser dominado. Monterrey, América o León pueden competir en Primera División de España. Hace tres años que estuve en México, me fue muy bien el primero, no tan bien el segundo. Y el tercero no me fue bien. Llegar a esos equipos requiere ser constante en los rendimientos en equipos más chicos. Ahora no puedo entrenar más aquí, me acaban de cesar. Tengo la idea de ver qué depara el mercado. Llego ocho años entrenando consecutivamente. Salvo cuando salí de Arabia y estuve tres meses en Málaga. Ahora es un momento de poner un stop en la carrera, ver dónde te pone el mercado y estar abierto a las situaciones que se den y los mercados que se puedan abrir, desde la tranquilidad y la paciencia de elegir lo mejor que toque".

Futuro

"Estoy abierto, voy para cualquier lado. Somos un equipo en la familia. No tengo una prioridad. Que me guste y me sienta cómodo con lo que me presente. Llegó un momento en mi carrera que más allá del dinero debo ser feliz con lo que hago. Si tengo la posibilidad de elegir en qué país puedo cerrar mi carrera, lo haré No me apuraré y elegiré lo que más se acomode. Mi vida se está yendo a Europa, mis hijos se fueron para allá. Tiene que coincidir ese lugar".

El Palo

"El título más importante que tengo es el del Palo, el que más valoro, el más difícil. Sin dinero, 120 equipos, con el presupuesto más bajo, salir campeón y ascender. Es el título que más valoro yo. Salí campeón en Colo Colo y San Lorenzo, con Chicago, también metí en Libertadores a Palestino... Pero el título que más quiero fue el del El Palo. Se hizo a base de esfuerzo, amateurismo, salir en el coche a las 7 y comer allí y llegar a las 12 a Almería. Ese grupo no lo olvido jamás".

Juan Godoy

"Supe que murió Juan Godoy, me dolió en el alma. Excelente persona, un fenómeno. Me reía mucho con él. Era un crack. Se calentaba tras los partidos. Tengo muchas anécdotas. Me sube a la oficina y dice que había que echar al nueve, creo que era Ibon Arrieta. "Cobra mucho", decía. Por ahí cobraba 200 euros. Decía que fallaba muchos goles. Cuando tú quieras echar un jugador, le dije, antes me tienes que traer al reemplazante. Hasta que no me traigas al relevo, nada. Y se dio media vuelta y me dijo, tienes razón, no lo tenemos. Y se fue. Los viajes eran impresionantes. Tenía una relación muy paternal con él. Me ayudó junto con Fendi en uno de los momentos más duros de mi vida personal, estuvo ahí. No lo pasaba bien allí en Málaga y se preocupó por que yo consiguiera un sueldo para poder vivir. Y eso no lo voy a olvidar en la vida. Rascaba de las piedras para sacar el dinero del club. Le tengo un cariño tremendo a todo el mundo del club".

Arranque

"Primero estuve en el Juval en los juveniles. No me gustaba ser entrenador, no quería. Hasta que Fendi me convenció y agarré y empezó mi pasión. Fue una experiencia maravillosa en El Palo porque todas las dificultades que teníamos para poder trabajar te hacían aprender. Yo tenía una hora el campo y después había que alquilarlo y trabajar en medio campo para pagar los sueldos con esos alquileres. Hacíamos pesas con las llantas de los coches, no había gimnasio. Pero era todo a pulmón. El grupo me dejó muchas enseñanzas. Lo llevo en el corazón".

Presente

"Analizo partidos, veo fútbol, intento seguir creciendo".