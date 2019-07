Dani Pacheco fue el elegido por el club para comparecer en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirador para valorar el primer partido de pretemporada de este Málaga 2019/20. El malagueño se mostró satisfecho y relativizó el resultado (0-0) tras una importante carga de trabajo físico.

"Llevamos dos semanas muy fuertes, trabajando mañana y tarde, como tiene que ser. Al míster le gusta la idea de tener al balón, pensábamos que iba a ser más suave la pretemporada y está siendo fuerte. A mí en lo personal me viene bien", confesaba el malagueño, en referencia a sus dolencias pasadas: "Me viene fenomenal para dejar atrás esas molestias y arrancar de una vez. Eso está olvidado y me encuentro bien".

Insiste en esa línea como objetivo personal y en el colectivo habla de "esperar a que acabe el mercado, ver quiénes estamos y empezar fuerte", haciendo referencia al mercado: "Somos profesionales, estamos acostumbrados a a estas situaciones, quizá no tan complicadas como está siendo esta en cuanto a rapidez para confeccionar la plantilla pero hay un buen grupo, un ambiente estupendo y ayuda a que independientemente de quienes vengan y vayan el grupo siga fuerte".

Alaba Pachecho el ambiente en la plantilla pese al nutrido elenco de jugadores que aún no tiene claro su futuro: "Hay de todo, como son muchos hay gente que está trabajando muy bien, que tiene buena actitud, ganas de aprender y mejorar. A mí me ayudaron y eso intento, ayudar a los que más ganas tienen".

Además, el malagueño habló del ritmo de la campaña de abonados, que ya va por los 15.000, y elogió a un malaguismo que un año más cumple: "Soy de Málaga, sabía que iba a pasar da igual la categoría y el momento del club, la afición responde y eso nos tiene que hacer sacar más fuerzas aún".