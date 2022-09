Valverde: "La APA ya no puede hacer nada más"

Paco Valverde, abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga CF (APA), puso algo de luz al último movimiento que han realizado para intentar agilizar y reactivar la instrucción contra el jeque Al-Thani y sus tres hijos, a la que sólo le falta la toma de declaración de los querellados, algo que lleva retrasándose en el tiempo mes a mes, año a año.

"Lo que intentamos hacer con esto es que avance la instrucción, porque ahora mismo no se puede cerrar por la falta de la última diligencia de la familia Al-Thani, a falta de declaración. Esto se acordó hace dos años y medio. Se debe actualizar todo. Falta solo la toma de declaración, aunque pueden no declarar, que también tienen el derecho", explicaba Valverde en los micrófonos de Ser Málaga: "Estamos ante una situación dilatoria propiciada por los propios querellados. Solo queremos que dicte la orden de busca y captura para que no se pueda mover por Europa. Intentar que se vayan dando pasos para que la instrucción pueda terminar".

El abogado de la APA asegura que con esta medida no se aseguran que avance la instrucción y se logre la toma de declaración pero sí esperan que se reactive la justicia y se intente algo nuevo: "No podemos estar a la espera, lo que tenemos que hacer es utilizar los medios legales que establece nuestra legislación para que la instrucción acabe. Nosotros lo que no podemos es cruzarnos de brazos. Nosotros no podemos hacer nada más".

Sobre el trabajo de José María Muñoz al frente de la entidad, destacó que "está trabajando muy bien" y que "ha salvado al club, de no usar esta medida habríamos desaparecido". "Es una medida provisional en cualquier caso y no puede durar tanto. Todas las partes han hecho su papel. Lo que queremos es que su señoría tome la decisión que tenga que tomar pero que esto no dure más", sentenciaba Valverde.