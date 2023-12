Paquito Mwepu, la amenaza del Atlético Sanluqueño para el Málaga CF

Francisco Mwepu (Chambishi, Zambia, 2000) es el tercer máximo goleador de toda la Primera RFEF tras Jesús de Miguel (10, con el Castellón) y Pau Víctor (nueve, con el Barcelona). El delantero africano del Atlético Sanluqueño suma siete goles en este primer tercio de temporada. Arrancó de manera impresionante, con seis goles en las cuatro primeras jornadas. Estrenó su cuenta goleadora con un doblete en la jornada 2 para arañar un punto al Mérida. Una semana después, un tanto suyo sirvió a su equipo para llevarse los tres puntos en la visita al Real Murcia. Y en la cuarta jornada firmó su primer triplete en la goleada al Atlético Baleares. Desde entonces sólo marcó un gol, en el triunfo (3-2) ante el Linares, a meidados de noviembre. Sin sus goles, los sanluqueños tendrían cinco puntos menos. Cayó de pie y fue bautizado como Paquito por la afición.

Mwepu será una de las amenazas a las que deberán enfrentarse los zagueros del Málaga CF este sábado en La Rosaleda. Con peligro por los espacios, un delantero potente y poderoso que ya debutó en Primera División. Y es que pertenece al Cádiz, que lo cedió a los vecinos sanluqueños este verano. Jugó un partido en el tramo final de la temporada pasada a las órdenes de Sergio González después de destacar en el Cádiz Mirandilla, filial con el que marcó siete tantos la pasada temporada en Segunda RFEF.

Internacional con Zambia en categoría sub 20 y absoluta, se perdió un partido con el Sanluqueño al ser citado por su selección en un parón (que no es tal en esta categoría, como sucedía en Segunda). Tras probar con el Red Bull Salzburg en edad juvenil, regresó a su país y volvió a Austria para jugar con el Sturm Graz. No tienes cifras descollantes en esa etapa, pero en este mundo del fútbol globalizado cada vez las distancias son menores. En el verano de 2022 recaló en el club gaditano, de donde salió cedido a Sanlúcar tras ser renovado hasta 2026. Estuvo en el mercado de la categoría este verano, sonó para diversos clubes potentes de Primera RFEF, pero finalmente el Cádiz optó por tenerlo cerca y en un lugar en el que se le garantizaran los minutos. En un campo como La Rosaleda cualquiera busca lucirse. Será el caso de Paquito, con el que la zaga blanquiazul deberá tener ojo.