La Segunda División está llena de emboscadas. Lo saben los jugadores de Muñiz, que avisan de los peligros que se pueden encontrar en Córdoba a pesar de que la clasificación diga que es un derbi desigual. Iván Alejo y Pau Torres coinciden en ello. Ambos estuvieron ayer en un acto del Málaga en La Rosaleda en el que fueron entrevistados por más de una decena de pequeños de edades comprendidas entre los cinco y los 12 años. Después de estar con los pequeperiodistas, fue el turno de ambos ante los medios en la sala de prensa. Y tuvo su miga.

"Cuando la situación de un equipo es la que es, es normal que se busquen soluciones. Ya avisé tras el Dépor que hay que concentrarse de un modo especial, que nos hemos dejado puntos contra equipos de la zona baja y hay que respetarlos igual o más que a lo que están arriba", comenzó Pau Torres.

"Confianza cero. Para nada, son partidos trampa, a pesar de la situación tienen jugadores de nivel, con experiencia en Primera, con una afición que aprieta, que sabemos que jugar contra el Málaga siempre les da un plus, debemos ir sabiendo que estamos trabajando bien pero que nos va a costar mucho, que es un gran rival", avisó Iván Alejo.

"Confianza cero, son partidos trampa", comentó Alejo

Ambos vivieron el espectacular recibimiento desde el autobús del equipo antes de medirse al Deportivo el pasado domingo en La Rosaleda. Se sienten en deuda y quieren que la afición lo sepa. "Nunca viví algo así como el recibimiento que tuvimos, estaba impresionado. Te quedas con mal sabor al no brindar luego un triunfo ya que el equipo es ambicioso. Queremos sumar de tres en tres, pero hay que tener en cuenta que el Dépor es un gran rival, que está arriba. Hay que hacer el punto bueno en Córdoba, que va a ser un partido muy complicado y vamos con la idea de sacar los tres puntos sí o sí", aseguró Alejo.

"Que vengan a Córdoba los aficionados, seguro que le damos una alegría", sostuvo Pau Torres

"Era lo primera vez que lo vivía desde dentro, ver a toda la afición volcada desde dos horas antes. Ya a la salida del hotel vimos vídeos, yo por ejemplo tenía a mi hermano y amigos aquí por el estadio y me los iban mandando. Salimos muy ilusionados y motivados", dijo Pau, que añadió: "Me acuerdo el partido de Almería, que hubo un desplazamiento similar, nos acompañó mucha gente y pudimos darles una alegría. He podido ver que era ya el sorteo, espero que se apunten el máximo número de personas posibles, que estén allí para ayudarnos. Seguro que les vamos a dar una alegría".

El defensa habló también del juego del Málaga, que últimamente parece más eficaz lejos de La Rosaleda: "No ha existido transformación, en casa al principio metíamos las ocasiones y nos cerrábamos bien atrás. Los dos últimos han sido dos empates a cero, pero con Las Palmas nos anulan dos goles y con el Dépor tenemos ocasiones claras de Pacheco y de Gustavo. Lo preocupante sería no tenerlas".

"Mi idea es subir a Primera con el Málaga y quedarme aquí muchos años", dijo Alejo

No todas las grandes cuestiones fueron obra de periodistas adultos. Antes de la rueda de prensa oficial, los pequeperiodistas pusieron en algún apuro a los jugadores del Málaga. Que se lo digan a Alejo, a quien le preguntar por su futuro: "Ya lo he dicho anteriormente, yo estoy muy contento aquí, he encontrado una ciudad que me ha acogido muy bien, al igual que el club, la afición, y no pienso en otra cosa que no sea subir a Primera División. Mi idea es quedarme aquí muchos años". Puede que haya sido uno de sus mejores regates.