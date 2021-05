Pau Torres, de Málaga al cielo con una posible pedrea

Pau Torres seguramente no imaginaba el vértigo que tomaría su carrera a raíz de su temporada en Málaga. Tras la cesión en La Rosaleda en la temporada 2018/19, regresó al Villarreal y se ha convertido en un fijo en el club amarillo y en la selección española, ha multiplicado su cotización y este miércoles alzó al cielo de Gdansk el título de campeón de la Europa League. El Villarreal se impuso en una interminable y certera tanda de penaltis, en la que Torres metió con maestría su lanzamiento, al Manchester United.

Pau se ha convertido de alguna manera en el icono del título del Villarreal por ser el jugador del pueblo, el más pequeño que ha ganado nunca un título europeo, superando el curioso registro del Malinas belga (86.000) en los años 80. 51.000 personas viven en la ciudad castellonense. Nació Torres (1997) poco antes del primer ascenso del club a Primera, pasó por todas las categorías inferiores y sólo esa mili en Málaga le ha sacado de su hábitat. Pero fue un periodo decisivo en su crecimiento como jugador.

El central zurdo llegó como refuerzo, aparentemente, de fondo de plantilla para un equipo que había descendido. Luis Hernández-Diego González, que habían formado parte del equipo que bajó, parecía la pareja titular en el centro de la defensa. Pero rápidamente Muñoz vio en Torres algo especial para colocarlo de titular. Gran salida de balón, se fue endureciendo en el choque y ganando presencia en el juego aéreo. Jugó 40 partidos de la temporada regular y dos de la fase de ascenso ante el Deportivo. El primer partido que se perdió, ya en marzo, fue porque le convocó la selección española sub 21. Pau creció esa temporada mucho, como él mismo recordaba en una elegante despedida. "Nunca voy a olvidar mi primer año fuera de casa, donde Málaga y el Málaga me hicieron crecer en muchos aspectos. No conseguir el objetivo ha sido duro, pero lo que vivimos el sábado lo voy a recordar siempre, estoy convencido de que este equipo y esta afición volverán a estar pronto donde merecen. Gracias a cada una de las personas del club que han formado parte de esta familia, y gracias malaguistas por estar cada día a nuestro lado. Siempre he intentado dar todo lo mejor como jugador, compañero y amigo y me marcho con recuerdos que nunca quedarán en el olvido. Gracias Málaga, hasta pronto", fue su mensaje en las redes sociales después de aquella emotiva derrota ante el Deportivo.

De la evolución que tuvo Pau Torres en el Málaga da fe que llegó con un valor de mercado de 500.000 euros y se marchó con cuatro millones, datos de Transkermarkt. En septiembre ya debutada con la selección absoluta, en la que está consolidado y convocado para la Eurocopa. Ahora llega a los 50 millones de euros en valor de mercado y es visto por varios grandes de la Champions como una pieza muy apetecible. Por Madrid y Barça, también en la Premier. Desde la perspectiva malaguista interesaría un traspaso al extranjero. Y es que, si eso ocurriera, un 0.5% de la cantidad ingresaría en las arcas de Martiricos en función del mecanismo de solidaridad por la formación de jugadores de la FIFA. Al haber estado un año en Málaga siendo sub 23, pertenece esa cifra. Por ejemplo, en un traspaso de 50 millones de euros, siempre que se produzca rumbo a un club extranjero, 250.000 corresponderían al Málaga.

Una buena Eurocopa puede disparar la cotización de Torres, el niño bonito de la afición de Villarreal, que en Málaga dejó un grato recuerdo desde el punto de vista deportivo y profesional. Y que, años después, también puede propiciar una apetitosa pedrea.