En el Ramón de Carranza se pudo ver a un Sergio Pellicer más visceral, enérgico y metido en el partido y con sus jugadores. Quizá lo que necesitaba el partido, quizá un reflejo de lo que fue su equipo sobre el terreno de juego. El Málaga ganó y lo mereció. Y eso suma y se nota en tus palabras. Refuerza tu apuesta y el guión, refuerza a cualquiera.

“El otro día decíamos que encadenar dos victorias hacía que creyéramos más y que está dinámica nos podía ayudar para salir de esa situación para sumar más puntos, para separarnos de los que pelean por el descenso”, enfatizaba el castellonense tras hacerse con los tres puntos en “En casa del líder, que es un equipo muy sólido, de una rivalidad histórica”.

El papel del Málaga fue notable. La imagen coral del equipo satisfizo a todos, incluido Pellicer: “Sabemos que hicimos un buen trabajo. Evidentemente, en las victorias y en la derrotas hay cosas que mejorar. Se vio que los jugadores tienen corazón, que el corazón les late muy fuerte. Me tengo que quedar con eso. Con lo bien que estamos trabajando. Es una victoria que hay que dedicar a los jugadores y a la afición. Y a la gente que trabaja cada día con nosotros”.

“El equipo sufre. Venir a un escenario como este, ganando 0-1 contra el Cádiz, que un equipo que está con esa solidez todo el año, lo difícil que es hacerle daño... Eso estaba en el guión”, analizaba el entrenador blanquiazul, que volvía recordar la facilidad anotadora del rival, el mismo que se quedó a cero: “En los últimos 15 minutos, el Cádiz es el equipo que más goles hace. Esta afición gana puntos, como la nuestra. Ahora estamos con esa alegría, contenida por mi parte. Tenemos que agradecer a los jugadores porque siempre están predispuestos. Nos lo hacen más fácil cada día. Hay competitividad sana”.

Pellicer intentaba alejarse de la euforia y centraba ya el foco en la siguiente jornada: “Desde que llegué, miro el próximo partido. Nuestro futuro son los próximos 90 minutos. Tenemos que pensar que la categoría es complicada. Cuando miras arriba, pronto tienes que mirar atrás. No sé de matemáticas, pero queda mucho. Puedes coger racha positivas y negativas... No podemos pasar de héroes a villanos. Sabemos cómo es el fútbol. Es una alegría muy inmensa para la afición. Que demuestre lo que están haciendo. Los entrenadores estamos para ayudar. Si los jugadores no creen...”.

“No te puedo ayudar. El cuarto árbitro me dijo que puso la cama al portero. Poco podemos decir. Es muy complicado. Tenemos que evitar distracciones. Nos pasó en Fuenlabrada. Hay que seguir ese nivel emocional. Lo estás celebrando y al instante te generan un conflicto emocional. Tenemos que convivir con ello día a día”, comentaba Pellicer tras ser cuestionado por el gol anulado a Adrián al borde del descanso.

Sobre el plan que propuso Pellicer ante el líder, zanjaba así: “Teníamos un plan. Somos un equipo que apretamos arriba, en campo contrario. Pensábamos que era mejor quitarles 15 o 20 metros de campo. Buscábamos transiciones rápidas. Por más que tú quieras quitar cosas al rival. Apretamos bien. Empujamos. Al final era buscar acciones muy concretas. No sé las estadísticas de posesión, pero la idea que trabajamos salió. A seguir con esta línea”.