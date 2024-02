Pellicer: "¿Críticas hacía mí? Solo quiero lo mejor para el Málaga"

Sergio Pellicer respira. Muy reforzado el Málaga tras el triunfo ante el Recre, pero más el de Nules, que parece reconducir a una nave con demasiados giros bruscos en las últimas semanas. Contento el técnico en sala de prensa. "Creo que ha sido un partido con un buen inicio, como intentamos hacer siempre. Es un rival que está arriba, contra este tipo de equipos nos cuesta. No habíamos perdido con los de arriba, salvo con el Castellón. El equipo ha dado una buena línea, es verdad que en el final de la primera parte nos generaron superioridad y rectificamos al descanso. Hemos acabado con muy buena sensaciones a partir de las cambios. Uno de los mejores momentos de la temporada en continuidad. Hay que tener mucha calma y que nos demos cuenta que trabajando así podemos competir por muchas cosas". Una cara muy distinta al partido de Melilla. "Son contextos de partido, no tiene nada que ver dónde nos encontramos cada fin de semana. Ya estamos viendo los resultados de las últimas semanas. Los equipos nos conocemos ahora más que en la primera vuelta. Hay que darle continuidad. Pero no nos podemos alterar por el partido de hoy ni por el partido del fin de semana pasado. Hay que estar tranquilos. Por números, no es mala temporada. Hay que tener calma por dónde estamos. A ver si nos enganchamos y ya pensando en el próximo fin de semana con el Alcoyano, donde tendremos otro plan. Que cojan autoestima los jugadores y un aprendizaje para todos, con un partido de esta etiqueta de play off. El rival nos estaba amenazando muchísimo y supimos controlar y recuperarnos, en la segunda parte jugamos a lo que queríamos, incluso pudimos hacer otro gol".

"Nadie nos había ganado de los de arriba, salvo el Castellón. El mejor aquí ha sido el Córdoba, y no pudimos ganar contra estos equipos por pequeños detalles. Exceptuando esos minutos de la primera parte, jugamos a lo que quisimos. Y con este ambientazo que tenemos, que esto sea para mejorar. Que cada vez que salgamos en La Rosaleda, la gente lo valore. Moussa ha saltado nada mas entrar en el campo. Es la autoexigencia es lo que quiero. Hay partido que puede motivar mas o menos, pero no lo entiendo así. Valoramos cada partido como una final, no como tal, pero que siempre tengamos esa determinación y que el equipo lo dé todo. Esto es de los jugadores. Felicitarles porque se han encontrado cómodos. Es un aprendizaje para todos. Con David pudimos hundirles, con Jokin... Todos han entrado bien. Vestir la camiseta del Málaga ya es suficiente motivación", reflexionaba Pellicer en sala de prensa.

Habló sobre las críticas que ha recibido en las últimas semanas. "Yo quiero lo mejor para el Málaga. Llevo mas de cien partidos. Y en la critica hay que tener tolerancia, cuando son exageradas, es poner la mejilla. Quiero lo mejor para el Málaga porque es mi vida. Entender que una victoria o derrota no nos puede alterar. Quiero que se reconforten los jugadores. Y he estado en una situación económica e institucional diferente. No salgo reforzado. Solo trabajar en el día a día, es lo que quiero transmitir. Que los jugadores puedan disfrutar. Si hubiésemos perdido, habría dicho que será una semana de lío. Hay que tener memoria selectiva, sabiendo lo que estamos hacer bien para mejorarlas, y las que hacemos mal tratar de corregirlas. Ibon Navarro hizo una rueda de prensa brutal. Podemos hacer 5 meses muy buenos, pero luego hay que llegar bien a la hora de la verdad. Lo explicó brutalmente. Que a la hora de la verdad se llegue de la mejor manera. Que esto no nos altere. Agradecerles el trabajo, mañana a descansar y que no nos altere".

Aprobado con nota a los nuevos. "Les he visto bien. Ilusión nueva. Es cierto que no estaban para competir los noventa minutos. Para eso han venido. Pensábamos que Javi podía dar más profundidad por fuera, son recién llegados. Lo han dado todo y quiero que sigan así". Y un pellizco a Castellón e Ibiza, aprovechando las derrotas de ambos bólidos. "Lo dije ayer: si a día de hoy, nos dicen que tenemos diez puntos sobre el que limita el play off, lo habríamos firmado. A nueve del primero no. Te da rabia de los puntos que se han perdido, pero la sensación nuestra es preparar el partido del Alcoyano. Focalizarnos en nosotros porque es lo prioritario. La clave es La Rosaleda. A competir al límite. Da igual la clasificación que hay. Tenemos que recuperar la sensación fuera de casa.