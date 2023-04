Pellicer: "El Huesca nos va a llevar al límite"

Sergio Pellicer analizó el importante enfrentamiento con el Huesca de este lunes 1 de mayo. El entrenador del Málaga mantuvo su discurso orientado a lo que le interesa. Huyó de la polémica del árbitro designado y también de hacer cuentas después de la reciente victoria del Racing de Santander.

"La preocupación nos roba energía. Después del partido de Racing, nosotros mismos, acabamos y reflexionamos sobre lo que hemos hecho bien y preparamos el partido en el momento en el que estamos. Nos tenemos que mirar a nosotros mismos. Es la clave, la mentalidad, nos va a hacer mejorar a nivel físico, en atención y en lo técnico-táctico. Y esa pasión, la afición lo ve. Lo demás, nos roba energía", aseguró Pellicer.

"El Huesca es un equipo que se ha mantenido toda la temporada en una zona tranquila. Tenemos que buscar la victoria para hacer ese embudo, que se vaya estrechando, y el Huesca es uno de esos equipos. Nos van a hacer un partido largo, saben que vamos a apretar arriba, ellos se manejan bien siendo dominados, esperando un error y en sectores donde son más fuertes, es un equipo que transita muy bien y maneja el balón parado. Tenemos que ser valientes, atrevidos, equilibrados ante la pérdida, y tener ese control emocional, Todo va a estar en nuestra mente. Y manejar todos esos registros porque nos van a llevar al límite", contó el de Nules.

No quiere cuentas el entrenador blanquiazul: "Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Estos últimos tuvimos cuatro victorias, tuvimos un traspiés, imaginen otro. Debemos focalizarnos en nuestro partido, sin ningún tipo de distracción. No mirar qué hacen los rivales, qué árbitros nos toca... Luego nos encontraremos situaciones que en contexto de partido nos llevarán al límite, pero no quiero pensar más allá. Llevamos tiempo en estado de emergencia, en momento de urgencia, y nos lleva a conseguir la victoria. Y ser fuertes en nuestro estadio, con nuestra gente, nos están alentando y transmitir esa pasión para poder luchar, y esforzarnos en cada jugada como si fuera la última. Es lo que intentamos transmitir en estos partidos".