Sergio Pellicer volvió a mostrar el mismo sentir que en los últimos partidos. El Málaga CF compitió ante Leganés pero en la segunda mitad se evidenció la falta de frescura que ya acusa la plantilla: "Está siendo sobre todo cruel con el análisis del resultado. El esfuerzo no va acorde, el rendimiento no va acorde con el resultado. Luego hay un análisis diferente, el porqué. Exceptuando el partido ante el Fuenlabrada, siempre estamos en el partido, nos faltan recursos, fuerza... Es cruel porque un equipo con el nivel competitivo del Leganés, con un gran entrenador peleando por play off, la primera parte ha sido una primera parte perfecta nuestra; la segunda mitad ellos aprietan y nos ha faltado un poco de energía".

"Al final acabamos con dos chicos juveniles. Con Mini que jugó ayer todo el partido contra El Palo", recalcaba el técnico, al que le alivia ver a los más jóvenes aportando: "Tras el Albacete ya decíamos que íbamos al límite. Se tiene que valorar mucho el trabajo. Los últimos resultados son crueles porque no reflejan el trabajo del grupo. Los ves competir a este nivel, sabiendo que tenemos el objetivo hecho. Ahora a pensar en el partido del próximo fin de semana".

"Nos ha faltado un poco para pelear por algo más, espero que las sanción de las fichas nos la quiten para el año que viene. El equipo estaría en el top 10, peleando muy cerca de la séptima posición si no", expresaba el entrenador blanquiazul sobre la próxima temporada, en la que no estará, pero de la que se siente partícipe: "Después del Albacete nos ilusionamos, pero sabíamos que era una quimera. Estos últimos partidos los resultados no son acordes. Hay mucho que no se sabe de puertas para afuera. Hay jugadores que están jugando con molestias. Hemos venido con 14 profesionales. Sabíamos que había jugadores que habían entrenado poco. Esas son las circunstancia con las que nos hemos manejado durante toda la temporada. Orgulloso del grupo y los jugadores, los que han estado y participado. Tenemos que hacernos esa foto final, hacerla con una victoria. Es lo que nos gustaría a todos, irnos con un buen sabor de boca. Superar los 52 puntos del año pasado. Estoy tremendamente orgulloso".

La gran actuación de Soriano también objeto de pregunta en sala de prensa, ante lo que el técnico quiso destacar la sana competencia entre ambos guardametas, así como el compañerismo de estos: "Me gustaría hablar de ambos. El ejemplo más claro de este equipo son Barrio y Soriano. Los he ido rotando este entrenador y ha habido compañerismo. Juan Soriano sabemos la calidad que tiene. La competencia los ha hecho mejor a los dos. Han jugado los dos, ha sido un crecimiento brutal a nivel mental. Para mí es el mejor ejemplo de lo que significa este equipo. Felicitar a Juan Soriano por el partido".

Cuestionado por su cada vez más cercano adiós al club, Pellicer relativizó asegurando que está exprimiendo al máximo lo que le queda: "De corazón te digo que se hace largo pero me gustaría que no se terminara. Se está haciendo duro, vamos a intentar llegar a esos 53 puntos para superar lo del año pasado. Disfrutando cada minuto como el primero. Cada intento llegar más pronto e irse más tarde".