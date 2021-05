El Málaga tiene a José Alberto López como principal candidato a su banquillo ante la próxima salida de Sergio Pellicer. El actual técnico del Mirandés atendió a los medios de comunicación y dejó interesantes afirmaciones con relación a su futuro a partir del 1 de julio, cuando ya quedará desvinculado del cuadro burgalés.

"Voy a ser claro como lo he sido siempre, y transparente con todo el mundo. Lo primero, he comunicado al club que no voy a continuar, que no he aceptado la oferta de renovación. Siempre ha habido total transparencia, sinceridad y honestidad por mi parte y por parte del club. He tenido tres reuniones con el club, el club sabe lo que hemos hablado y a partir de ahí decido no continuar. No pasa nada, esto es fútbol. No ha habido ningún problema, simplemente es una decisión profesional y personal", aseguró.

"En cuanto a las otras informaciones que me dices es cierto que puede haber contactos pero no estoy comprometido con nadie de momento, esa es la realidad. En este tramo de temporada es normal que se hablen muchísimas cosas. Está claro que hay contactos con otros equipos pero no me he comprometido con nadie", afirmó públicamente.