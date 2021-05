Pellicer y su futuro: "Cuando estemos salvados no habrá debate"

El futuro de Sergio Pellicer lleva siendo unas semanas noticia en el Málaga. El técnico ya manifestó la pasada semana que era un asunto sobre el que no habría problemas, pero la reunión que hubo esta semana entre sus representantes y el club no se saldó con un acuerdo definitivo. Pero Pellicer sostiene que no habrá problemas. Eso sí, se posterga a que estén los 52 puntos, cifra que el técnico considera que es salvación definitiva. O sea, una victoria más en los cinco partios que quedan.

"Tanto el club como yo creo que estamos de acuerdo en que sabemos perfectamente que no estamos salvados. Estamos a falta de una victoria, ojalá sea mañana. Más allá de la reunión que ha habido, las dos partes sabemos lo que queremos", relataba Pellicer: "No necesitamos ahora mismo distracciones. Ya este debate estaria cerrado si estuviéramos salvados. Estamos en una situación privilegiada para faltar terminar el objetivo, que es conseguir ser campeones de nuestra liga, intento transmitir emocionalmente lo importante que es. Es normal que haya se debate. Tenemos que ir de la mano todos. Conseguir una victoria sería quedarnos en Segunda. Estamos en una tierra no de nadie, porque dos o tres victorias te ponen mirando arriba y dos o tres derrotas, hacia abajo. Cuando esté todo certificado quedará todo claro y no habrá debate. Quiero que mis jugadores estén centrados".

"Hablar sería dar más suspicacias. Soy discreto, cuando tenga que hablar, desde esta humildad, lo haremos", proseguía Pellicer: "No quiero mandar un mensaje erróneo, el 100% lo necesitamos de todos los jugadores para conseguir esto. El año pasado ocurrieron muchísimas cosas y no podemos hacernos trampas. Hay que conseguir la victoria y lo más importante es el Málaga Club de Fútbol. Se va a hacer lo mejor que se pueda".

Acerca del ruido que puede haber fuera, Pellicer dice que "es normal, son fechas. Que se hable de esto en estas fechas es porque el trabajo ha sido bueno. Es un proceso natural, pero hace falta un poquito de tranquilidad, respeto a las partes, la gente puede hablar sin saber la realidad. Hay una comunión completa con Manolo y con todo el resto del club, hay mucha transparencia. No voy a filtrar cosas, tenéis mi teléfono y podéis hablar conmigo, pero no quiero que se focalice todo en ello. Es muy importante conseguir estos tres puntos. Se dieron resultados y entrenadores más expertos que yo en la categoría dicen que van a hacer falta 52 puntos, gente con más experiencia lo asegura. Así que estamos en la situación privilegaiada. Quiero que mis jugadores jueguen con la ilusión de como si fuera el primer partido y el hambre del último con la perspectiva de que se van a estar muchos años aquí. Si ganamos todo quedará totalmente claro. Si renuevas, que sí, que no, puede ser otra tormenta. Ha habido muchísimo ruido en la zona alta del club. Ahora hay más estabilidad, gracias a Dios. En el campo ha habido resultados, si no hay resultados el ruido hubiera sido mucho mayor, se hablaría más del entrenador, de los jugadores... El futuro va mejor, pero primero tenemos que mejorar, porque si no habrá más ruido. Llegué hace un año y medio y en mi primera rueda de prensa, no lo olvidaré nunca, se hablaba de todo menos de fútbol. Lo más importante es que mañana ganemos".