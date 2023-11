Manolo Sánchez, la mano derecha que discute con Pellicer

Manolo Sánchez es la fiel mano derecha de Sergio Pellicer desde hace muchas, muchas temporadas. El joven técnico tiene en el de Nules a un segundo padre, un mentor y un espejo. Enfocado en el Málaga, no piensa más allá. “Después de un año jugando en Regional Preferente me di cuenta que jugando no iba a dar para más. Me encanta el fútbol, es mi vida. Empecé en un juvenil del Marbella de segundo, a la vez estudiaba Magisterio. Entrenaba por las tardes, Magisterio lo estaba haciendo en La Línea en un concertado y un día le dije a mi padre que no, que lo de estudiar Magisterio como que no y me puse a sacarme los cursos de entrenador, analizando y estudiando mucho. Gracias a Carlos Antón entré en el Málaga, llegó Sergio Pellicer, mi padre futbolístico, una persona que me ha dado la oportunidad de estar con él tantos años. Vamos a hacer nueve o diez años juntos. Soy muy apasionado, muy visceral para vivirlo”, contó en Área Malaguista.

En el mismo plató de 101TV relató que saltan chispas a veces: “La persona con la que más discuto, a la par que mi novia, es Pellicer. Estamos juntos siempre en todo. Soy muy cabezón y no doy el sí porque sí, necesito datos, fundamentos… Nos convencemos mutuamente de lo que queremos. Es una discusión continua para llegar a un punto en común. Él no querría a una persona que sólo le elogiase. Le debo muchas cosas en el fútbol. Es de las personas más trabajadoras y más exigentes que hay”.

Para él todo es presente: “Mi ambición es vivir el día a día. Me siento un privilegiado siendo el segundo entrenador del Málaga y de Pellicer. Ahora mismo quiero que este año vaya muy bien, que podamos conseguir los objetivos a final de año. El futuro nunca se sabe. Espero estar muchos años con el mister, empaparme de todo lo bueno que me transmite. Me ha hecho entrenador, me ha hecho apreciar los pequeños detalles. Es una persona minuciosa a la hora del análisis y de la gestión de grupos. Empecé con él con 21 años y lo que hizo fue adaptarme a observar los pequeños detalles. Me queda mucho por aprender. Puedo estar en el camino, pero ahora vivo el día a día y en el futuro ya hablaremos”.

Paso por el Fuenlabrada

El peor momento que ha vivido fue el paso por Fuenlabrada: “Fue una temporada difícil porque tuvimos más cosas y al final cogimos Fuenlabrada. Fue una experiencia más, trabajamos con lo que pudimos, en una situación difícil. ¿La más bonita? Puede ser la Copa de Campeones, pero para mí la temporada de la pandemia fue espectacular. Nos hicimos entrenadores sólo viéndonos las caras en el primer partido en Tenerife, que perdimos 2-0 y pensamos ‘vaya año nos espera’. Ese partido fue muy complicado, marcó un antes y un después. Me recuerda mucho a esta temporada en cuanto a humildad, hambre y ambición. Con eso se consiguen muchas cosas”.

Un año bonito pero sin continuidad: “Fue un año muy difícil, de mucha exigencia. Igualar eso iba a ser muy difícil y son momentos en los que se toma una decisión por situaciones y le apoyé al 300 por 100. A veces en situaciones límite es importante descansar”.

Alcoyano, próximo rival

Del próximo rival, el Alcoyano, Sánchez dejó un aviso: “Es un equipo que tiene las cosas muy claras, un bloque 4-4-2 muy claro. Conceden muy poco, presionan muy alto, sabemos que van a forzar situaciones complejas en zonas de iniciación nuestra”.