Pellicer: "Merecimos muchísimo más en los últimos cuatro partidos"

Sergio Pellicer no quiso valorar el enfrentamiento de Copa ante el Granada en la víspera del segundo duelo, este de Liga, en 72 horas ante el Real Oviedo. Quiere que todos los sentidos estén puestos en el duelo liguero, "el pan para nosotros", en palabras del técnico."La valoración del rival de Copa la haré mañana tras el partido. En la rueda de prensa del partido de hoy toca habar de la Liga. Tenemos que mandar un mensaje claro del partido de Liga. Mañana después del partido valoraremos tranquilamente. Perdonadme, pero no toca hablar de Copa del Rey. Mañana tenemos el partido de Liga, nos centramos exclusivamente en este partido, no debemos mandar un mensaje erróneo", decía el entrenador castellonense, que sólo quiso referirse al duelo ante los carbayones.

"Los dos equipos jugamos para ganar en la Copa, pero ahora es un partido diferente ante el mismo rival, con algunos protagonistas iguales y otros distintos. Ambos intentamos no cometer errores, ver dónde se pueden manejar mejor los espacios para hacer daño al rival. Cuando te aprietan en bloque alto jugar a la espalda, si defienden en bloque bajo, hacer dentro-fuera en espacios intermedios... El partido se decidió por un rechace, una segunda jugada. Ellos reservaron a Blanco y Rodri y tendrán mucha más presencia en el área, con centros laterales. Tendremos también gente que no jugó nosotros. Será tremendamente complicado, un partido de Copa ilusiona porque cuando competimos nos ponemos la camiseta del Málaga. No entiendo a un entrenador que no prepare un partido para ganar y es lo que hicimos ambos. Llevamos una dinámica de cuatro partidos en los que hemos merecido muchísimo más que esos dos puntos que conseguimos. Queremos llegar a ese final de la primera vuelta con más puntos de los que pensábamos al principio de la temporada".

Sobre las lluvias que caen sobre Málaga y que pueden dejar el césped maltrecho, más con la acumulación de partidos prevista, Pellicer decía que "estamos entrenando en el Anexo, hemos hecho hoy una sesión distinta. Se hace un gran trabajo de mantenimiento y La Rosaleda tiene un gran drenaje. Hay partido nuestro, de Supercopa, otra vez nosotros... Esperemos que el campo aguante y si no está óptimo va a ser una circunstancia adversa para ellos y para nosotros. Todos los estamentos debemos cuidar La Rosaleda porque no podemos entrenar en el Olímpico como otros años y el Anexo tiene unas dimensiones que no se adapta a los partidos. Esperemos que el césped, con el gran trabajo de mantenimiento, aguante lo mejor posible".

"No condiciona haber jugado antes. Será un partido distinto, con otros protagonistas, vamos a cambiar el porcentaje de jugadores que jugará", insistía sobre el rival Sergio Pellicer: "Al final tenemos un plan de partido. Vamos a ver cómo está el terreno, lo que permite para no cometer errores, con espacios. Somos un equipo que nos gusta defender en bloque alto. El rival es un equipo que necesita muy poco para jugar en campo contrario. Buscan a Blanco, que lo conocéis bien. Ahora juega acompañado por Rodri. Fijan mucho a los centrales, tienen dinamismos con los extremos y los laterales, que serán más profundos que en Copa. La victoria estará en pequeños detalles, vimos cómo los dos equipos estábamos aguardando su momento en el partido el jueves. Cambiarán los protagonistas en las zonas de finalización. Tenemos que tener amplitud y profundidad, a nivel defensivo y ofensivo. El perfil de los jugadores del rival nos llevará a otro escenario en las zonas decisivas. Quien manda en las transiciones tiene mucho ganado en esta categoría. Nos faltó precisión en el último pase en Albacete, esos últimos toques. Hay que tener clara la acción posterior a la pérdida, para no correr demasiado para atrás. Conseguimos la victoria el miércoles y nos llena de ilusión, pero podríamos haber perdido perfectamente. Tenemos que afrontar el partido con la misma hambre como si hubiéramos perdido y estuviéramos enrabietados. Con esa rabia tenemos que salir, tenemos que ser un equipo".