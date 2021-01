El Granada CF, rival del Málaga CF en la Copa del Rey

Un equipo de Primera División volverá a visitar La Rosaleda. El Granada será el rival del Málaga en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, donde estará en juego un billete para los octavos entre los 16 mejores equipos del torneo. Fue Álex Talavera, presidente del Cornellá y uno de los grandes protagonistas de esta edición al eliminar al Atlético de Madrid y ahora enfrentarse al Barça, el que sacó la bola malaguista. La eliminatoria entre nazaríes y blanquiazules será a partido único en Martiricos el sábado 16 de enero o el domingo 17, un fin de semana donde descansa Segunda División. Es el tercer examen de los malagueños después de haber superado al Coruxo y al Oviedo en anteriores rondas.

Un derbi andaluz de altura, que se dio hacer un par de años en la categoría de plata, con un jugoso premio para el equipo malagueño. Hay ilusión en el Málaga con la Copa, aunque se es totalmente consciente que el foco está puesto en la liga. "He visto los ojos de los jugadores y al grupo le hace ilusión, es una manera de seguir compitiendo", advertía Pellicer tras eliminar a los asturianos, en un mensaje claro y sincero: "Nosotros a competir con esa ilusión que ves en los jugadores, es el fiel reflejo del esfuerzo, del trabajo y de la ilusión de este grupo". Y lo evidenciaban los propios futbolistas en la manera de celebrar el tanto de Pablo Chavarría. Luego era en redes Orlando Sá, capitán ese día, el que disparaba alto. "No os quiero decir nada, pero ya he jugado cinco finales en cinco países diferentes… ¿vamos a por la sexta?", escribía el veterano portugués en referencia a la ambición de la plantilla.

También es un buen escaparate para el Málaga, aunque sin perder el norte. Tener a un equipo de Primera División delante ya son más flashes y hay muchos futbolistas con hambre en la plantilla, con ganas de hacerse una carrera en el fútbol profesional. En una época donde el dinero no es el principal aval, el equipo malagueño es un buen trampolín para que algunos futbolistas relancen sus carreras y hay varios ejemplos en el conjunto malaguista. Además, es una nueva prueba para catar el nivel competitivo de este equipo, que hasta ahora ha sido una de sus grandes señas de identidad y, por supuesto, para que el engranaje se siga acoplando y algunos jugadores sumen más minutos en las piernas.

El asterisco es que el partido con mucha probabilidad será a puerta cerrada una vez en España aún el Consejo Superior de Deportes no permite la entrada de público en los estadios. El estado de la pandemia por el COVID-19 no indica que vaya a ser algo que cambie en el corto plazo. No habrá taquillas en un partido contra en Primera dos años y medio después. Aún está por definir por parte de la Federación la fecha, el horario y la televisión que retransmitirá el choque.

El Granada será un rival duro, que está en tres competiciones. En Copa viene de eliminar con apuros en la prórroga a la Cultural Leonesa. En LaLiga llegó a estar líder en la clasificación, aunque pasó un bache importante de resultados. No obstante, el interesante proyecto que comanda Diego Martínez desde hace varias temporadas marcha séptimo con 24 puntos, a cinco de puestos europeos. Sin duda, una labor de mucho mérito visto con perspectiva. Y este año también está disputando la Europa League, donde sobrevivió a la fase de grupo. Jugará una eliminatoria a ida y vuelta en los dieciseisavos del torneo con el Nápoles, uno de los grandes aspirantes al título.

En su plantilla cuenta con jugadores de buena proyección como Domingos Duarte, Luis Milla, Luis Suárez, Yangel Herrera o Darwin Machís y otros más contrastados como Rui Silva, Jorge Molina, Soldado, Puertas o Gonalons. Es un equipo muy consolidado y serio, granítico. Hay varios lazos como la presencia del portero Aarón Escandell, que pasó varios años en La Academia. También el de Antoñín, ahora cedido en el Rayo Vallecano. La operación por el delantero malagueño fue vital para la supervivencia del Málaga, en ese millón y medio de euros proveniente desde la ciudad de la Alhambra.

Además de esta eliminatoria, se sortearon otras 15 que son las siguientes: Córdoba-Real Sociedad, Alcoyano-Real Madrid, Ibiza-Athletic Club, Cornellà-Barcelona, Navalcarnero-Éibar, Peña Deportiva-Real Valladolid, Tenerife-Villarreal, Rayo Vallecano-Elche, Fuenlabrada-Levante, Sporting de Gijón-Real Betis, Espanyol-Osasuna, Girona-Cádiz, Alcorcón-Valencia, Leganés-Sevilla y Almería-Alavés. A excepción de los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España (una parte es en Málaga), estos enfrentamientos se disputarán el 16 ó 17 de enero, mientras el resto el 20 y 21.