Sergio Pellicer: "Quiero preparado hasta al utillero y al suplente del juvenil por si tienen que jugar"

Sergio Pellicer compareció sonriente en la sala de prensa de La Rosaleda antes de recibir este domingo al Córdoba. Al mal tiempo, buena cara. Se acumulan las lesiones musculares en el equipo, la última la de Juanpe. Son seis lesiones en las dos últimas semanas de ese estilo, unida a varias previas, que complican el once inicial. Pero el técnico malaguista no quiere excusas, pretende extender la racha de partidos sin perder que tiene el equipo, desde agosto invicto.

"Este mes es muy importante, nos vienen ahora todos los problemas en la misma posición, una muy bien cubierta, pero esto es fútbol, lo vamos a afrontar con una sonrisa. Aparecerán oportunidades, jugadores que deberán jugar, va a haber cosa positivas, por ejemplo Víctor García y Ramón ya están en la última fase para regresar poco a poco. Unos van cayendo y otros van entrando, con un proceso como el de Haitam y Juan, que volvieron y van cogiendo la forma. Juanpe estaba encontrando su nivel y es un traspié. A ser positivo y buscar soluciones", relativizaba el entrenador castellonense.

Acerca de la acumulación de lesiones, el entrenador decía que "son diferentes lesiones, si fueran de una misma parte podríamos decir que es algún tema de trabajo. Es fútbol, el deporte más lesivo que hay. Nuestra forma de exigencia, de cómo trabajamos, la hemos bajado en la carga de entrenamientos. Valoramos el fin de semana libre, el cambio de césped... Lo afrontamos con normalidad. Estamos trabajando muy bien con los medios que tenemos, es el staff más eficiente de muchos años, con mucho trabajo detrás. Cada vez somos menos, pero el trabajo es brutal. Con ese estado, ganamos un partido muy duro en Antequera. Y lo hicimos con alegría e ilusión en Barakaldo, los chavales me transmiten muchísima ilusión. No sé dónde vamos a llegar, pero al equipo no se le puede pedir más esfuerzo y sacrificio. Sí mejores y eficaces, pero hacía mucho tiempo que no se veía un equipo tan comprometido como éste".

"Con Nelson soy positivo y creo que va a estar. Va a preparar el entrenamiento y dependiendo de sensaciones estará o no. Vamos a ser positivo. Ramón y Víctor no están para un partido de exigencia muchos minutos, pero tiene su parte. Sangalli entrará la semana que viene. Cada uno tiene su parte. Hubo dos o tres jugadores que en Barakaldo corrieron más de 15 kilómetros, te da idea de la capacidad de esfuerzo y sacrificio que hay", insistía el entrenador.

"Es cierto que hay posiciones más débiles, pero para eso están los chicos y el tema motivacional. Somos fabricantes de ilusiones, se lo repito a mis jugadores. Lo ideal es que todos estén sanos y haya dos por posición, porque aumenta el nivel competitivo. Dani Sánchez ha aparecido y compite de una manera brutal. Murillo lo hace muy bien también. El partido entre semana nos trastoca los entrenamientos de plan de partido. Debemos ser más analíticos, ir a conceptos más claros. No puedes trabajar los matices como en varios días. Este sábado es analítico, con poco esfuerzo físico, más individual y de vídeo, pero lo prepararemos", aseguraba el entrenador, que resaltaba el papel de sus colaboradores: "Estamos trabajando de una manera brutal todos. La memoria es muy corta en el fútbol. El verano ha sido muy difícil, ha habido gente que ha dejado su puesto de trabajo, no sólo en el cuerpo técnico. A mí me afectó a nivel personal, pero es un reto y un desafío trabajar con la máxima honestidad para volver y que esa gente que perdió su puesto, pueda regresar al club. Estoy contento con cómo trabajamos. Son horas, horas y horas de trabajo, gente de aquí y que esto les duele como un aficionado. Podemos mejorar todos, pero muchas veces tendemos a valorar al de fuera y le damos mucho más dinero y la gente de aquí la valoramos menos".

"Larrubia por dentro es una posibilidad. No hay que ser muy listo la plantilla que hay. Tenemos a Genaro y Dani Lorenzo ahí. Izan está con al selección en el Mundial; Rafa, que hizo la pretemporada, está lesionado. Recio, el central titular del filial, iba a entrenar y viajar a Barakaldo, se lesiona y sale Santaella. A cada problema hay que dar soluciones. El suplente del juvenil debe estar preparado y el utillero también. Si Santaella no está preparado, hubiera sido muy difícil ver cómo rindió, como Cordero también. Tuvieron personalidad, tenemos que estar preparados. Si no estás preparado, el verde te dictamina", señalaba Pellicer sobre las distintas soluciones que puede haber para encontrar soluciones.

"El Córdoba es de los mejores de la categoría"

Acerca del Córdoba, próximo rival, Pellicer señalaba que "es un partido que es un rival de los mejores de la categoría. Tuvo un principio algo dubitativo, pero después está en su nivel. Tiene gente que aprieta muy bien en la presión, con mucha velocidad arriba, es candidato a estar arriba. Perdió con el Linares siendo superior en casa, algún resultado más. Siempre es agresivo, aprieta al rival. Puede ocurrir como el Castilla, que cambie la forma de jugar y tenemos que estar preparados en todos los escenarios. Tienen mucha velocidad, arriba aprietan. Presionar, cambiar rápido el chip al perder la pelota... Somos muy parecidos en ciertos aspectos".

Insistía Pellicer en que "la motivación y el motor de la autoestima te activa y te ayuda a ganar. La gente que pudo estar en Barakaldo y ver la ilusión y alegría de la Copa, en el penalti que marca Dani Lorenzo te demuestra que el grupo está muy unido y va a ser el mayor motor. La afición siempre está ahí, hay más de 6.000 entradas vendidas para el partido y es impagable. El estadio va a estar a tope. Debemos tener muchísima humildad, la derrota y la victoria no nos pueden afectar emocionalmente, debe seguir siendo el mismo el trabajo".

Fue cuestionado Pellicer sobre si le recordaba la situación a aquella temporada 2020/21 en la que hubo que tirar con 18 fichas profesionales por la sanción de LaLiga: "El domingo vamos a estar en una situación así. Para el grupo es un momento difícil, pero vienen estas situaciones y es cuando más unión y compromiso debe haber. Los hechos demuestran que está preparados todos. El ego del jugador debe quedar de lado para el colectivo. Si no somos un equipo, no saldremos. Empatamos contra el Castilla y parecía todo malo. ganamos al Antequera y es todo bueno. El trabajo debe ser el mismo con un resultado postivo o negativo. Ante frustraciones, ese debe ser el mayor motivador del equipo".

Sobre la sanción que le hará estar fuera del banquillo tras la roja en Antequera, Pellicer decía que "estaré viéndolo en algún sitio, ya ha pasado antes, espero que no pase más. Es una experiencia, no eres más experto sino que te has equivocado más veces. Manolo es como yo, sabemos el plan de partido y no habrá ningún problema.

Sobre Marta Huerta de Aza, la colegiada del partido en un hecho poco frecuente, Pellicer lo celebró: "Lo he comentado hoy en el vestuario, es un referente en el estamento arbitral, es internacional, es un paso adelante y me parece una gran árbitra. En ese aspecto, máximo respeto a todo profesional. En un partido Málaga-Córdoba que estará señalizado en esta categoría como los más importantes y se lo dan a una de las mejores árbitros del panorama. Muy contento, demuestra lo que el fútbol está avanzando y chapeau".