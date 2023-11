Altas y bajas del Málaga CF - Córdoba: Dilemas para Pellicer

El Málaga prolonga su racha y sigue sin perder. Ni siquiera tiró la Copa del Rey sino que la compitió hasta los penaltis, con el desgaste adicional que ello supone. Y no puede permitirse demasiados lujos porque ya hasta comienza a ser complicado completar la alineación sin remiendos. El susto por Nelson Monte en Barakaldo todavía no se ha pasado y la entidad ha guardado silencio desde la noche del miércoles. Este viernes se espera el parte oficial.

Apenas pudo reservar nada Pellicer en Lasesarre, donde se quedaron sin jugar Alfonso Herrero, Kevin y Gabilondo. Todos los demás titulares reservados tuvieron que echar un cable para acabar la eliminatoria. Quien más tiempo pasó en el verde fue Galilea. Genaro también entró de inicio y siguió en el campo hasta el 86’. Y no hay que olvidar que además de las dudas alrededor de Nelson, Murillo (sin Moussa y Juande, el sustituto natural) también tuvo que pedir el campo en la prórroga.

Todo esto se suma a las conocidas bajas de Sangalli, Manu Molina, Víctor García, Juande, Moussa, Ramón y el mundialista sub 17 Izan Merino. Al menos Haitam y Juan Hernández parece que están para disponer de algunos minutos. De cualquier modo, el escenario deja poco margen a Pellicer a la improvisación, que tendría que mantener un once idéntico al que sacó en Antequera con un central en el aire. El joven Santaella, que debutó por la lesión de Nelson, va a tener que seguir con el primer equipo estos días.

Sesión suave y poco tiempo para el derbi

El Málaga regresó de Bilbao ayer al mediodía y se desplazó a La Rosaleda para realizar una sesión breve de recuperación. Han sido dos noches fuera de casa y ahora apenas hay un margen de dos sesiones para centrar los sentidos en el derbi regional con el Córdoba. A Nelson Monte lo guardaron en las galerías interiores del estadio por culpa de la sobrecarga en el aductor de su pierna izquierda.

Pellicer y Nelson

“Habíamos hablado que a lo mínimo que hubiera algo así, una situación de molestia, que se pidiera el cambio. Teníamos pensado que saliera en la segunda parte y no jugara más. Esperemos que sea una sobrecarga, vamos a esperar cómo recuperamos. No es nada grave, en principio”, contaba Pellicer tras el partido. Hoy le tocará hablar ante los medios nuevamente sobre la cita contra el Córdoba, en la que en principio no estará en el banquillo después de haber sido sancionado con dos partidos por la roja en Antequera. El Málaga presenta recurso.