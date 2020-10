Pellicer: "Teníamos 50 piedras en la mochila y ya soltamos seis"

Aunque habló de los fichajes y de cómo puede acabar la configuración de la plantilla, Pellicer se quiso enfocar en la realidad del equipo, en el partido de este sábado en Vallecas. Quiere el de Castellón mantener los pies en el suelo, aunque le gusta lo que ve en este Málaga que quizá no podía imaginar un mes atrás por las dificultades que existían.

"Hemos acabado de iniciar la competición y hay que ser muy realistas. Conseguir dos victorias seguidas es muy difícil, el tope nuestro fue tres la temporada pasada. Sabemos la trascendencia de cada punto. El Rayo Vallecano luchará por ascender y por el play off. Nuestro objetivo es muy claro. Tenemos seis puntos en la hucha, llevamos una mochila con 50 piedras y hemos soltado seis. Cuando soltemos esas 44 más, ahí nos marcaremos el objetivo", decía Pellicer cuando se le preguntaba si ganar en Vallecas podía varias los objetivos. "Vamos partido a partido y sin renunciar a nada. Es bonito que nos ilusionemos. En Primera había un equipo líder, ha perdido dos partidos y ahora parece que es una catástrofe. Hay que tener paciencia cuando no vengan los resultados. Vamos a por los tres puntos a Vallecas, no hay excusas, pero hay que ser muy realistas. Seguir soltando piedras es el objetivo. Primero hay que mantener los pies en el suelo. Va a ser difícil, pero muy ilusionante".

"Para eso están las estadísticas. Es mejor que se hable mucho para que se rompa la estadísticas", respondía Pellicer sobre el tradicional mal balance del Málaga en Vallecas: "Sabemos que nos enfrentamos a un rival que está en ese proceso de reforzar a la plantilla, con muchos jugadores del año pasado. Tiene el ADN del año pasado, reforzado con mucho orden defensivo, venía de ganar en Mallorca y contra el Sabadell y el otro día se encontró en un escenario difícil porque encajó dos goles de falta y uno de transición. Yo prefiero jugar contra un equipo que viene de una victoria que una de una derrota. Nos vamos a encontrar un equipo herido. Si vienen de una victoria habría ese punto de tranquilidad. El resultado nos dura 24 horas. Tenemos que jugar al límite de nuestras posibilidades, siempre, en alerta y al límite. Con mucha humildad y sabiendo lo que somos. Podemos ganar en cualquier estadio, pero con esa actitud siempre. Nos van a apretar arriba, va a ser una prueba dura para nuestro sistema defensivo, ellos tienen mucha movilidad, son dinámicos, aparecen indetectables en ataque, será duro para nuestra línea defensiva. Va a ser una prueba para mejorar"

"La semana que viene jugaremos el domingo y habrá para trabajar más muchos aspectos. Poco a poco vamos en esa dinámica. Con los canteranos no miramos el DNI, ni por arriba ni por debajo, si ha nacido en los 80, en los 90 o en los 2000, habla el rendimiento en el campo. Los canteranos tienen una oportunidad. Juande, Luis Muñoz es un jugador importante, jugadores que los demás vean ese ADN y esa idiosincrasia de club. Ese va a ser el camino y la ilusión. Llega un partido y, si no jugamos al límite, te ponen en tu sitio. El Rayo venía de dos victorias, se vio con 3-0 la semana pasada y ya no pudo remontar", argumentaba Pellicer cuando se le preguntaba por Luis Muñoz y la importancia de los canteranos.

Acerca de la capitanía, que ostentó en los primeros partidos Isma Casas y Escassi ante el Alcorcón, decía Pellicer que "una vez que se cierre el mercado y haya esa plantilla, me gustaría trabajar en esos aspectos. Queremos que sean ellos los que elijan capitanes y nosotros vamos a designar también. Va a ser la primera semana que jugamos domingo y vamos a tener una semana más limpia. Trataremos de aspectos ya de hábitos, régimen interno, disciplina de grupo. Aspectos muy importantes de lo que es el vestuario. El vestuario es sagrado para todos. Todo lo que se dice ahí no debe salir, no hay ninguna grieta. Debemos ser solidarios, debe ser un zulo, debemos hacernos fuertes ante los momentos de gran dificultad que van a venir. Ahí es donde los grupos se ven de verdad. Por experiencia, peso y veteranía, hay gente que deben dar ejemplo, que representen los valores que tiene el Málaga. Hay aspectos que se deben quedar dentro. Vamos a ser exigentes, transparentes y empieza una nueva manera de gestionar el grupo", sentenció.