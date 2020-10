Sergio Pellicer ya tiene un punto más de tranquilidad. El acelerón de los últimos días al consumarse el ERE y la llegada de fichajes que podrán engrosar su plantilla le dan una mayor profundidad y una mayor variedad de recursos para competir. Aunque falta una guinda que podría llegar ahora, es la idea, o más tarde si es un jugador libre.

"Los entrenadores somos egoístas, siempre queremos más", decía el entrenador malaguista sobre la pieza que puede poner la guinda al plantel: "La dirección deportiva está mirando varios frentes y hay decidir. Sobre todo buscaríamos en ataque, que pueda jugar tanto por fuera como por dentro, que pudiera jugar ahí sería la mejor opción. Debe ser la dirección deportiva quien decida. Que el jugador que venga con esa idea, ese hambre y, si no puede ser, estaremos en la situación de competir con lo que tenemos. Todos queremos más. Pero ahora mismo, mirando mes y medio atrás, estoy contento porque hay un orden, un boceto y un equipo, un equilibrio para que haya estabilidad". Los nombres de Joaquín Muñoz, Cristo González o Mamadou Sylla están encima de la mesa, sin descartar otra opción que irrumpa en las últimas horas cuando se presente la oportunidad.

"Hasta el último tramo del mercado no podíamos tener ese boceto, ahora tenemos ese boceto. Estoy contento e ilusionado", decía Pellicer sobre la composición del plantel: "Estos jugadores son los que nos ilusionarán hasta final de temporada. Sería la mejor noticia que nosotros estuviéramos ahí también. Agradecer el trabajo de Manolo Gaspar. Es difícil en este contexto que ciertos jugadores pudieran venir. Han venido jugadores que han estado lesionados, otros que no han competido mucho, otros que sus equipos no consiguieron objetivos... Pero son jugadores de primer nivel y es un desafío para todos. Agradezco el trabajo de la dirección deportiva. Por el contexto, la situación, con mucho ruido exterior, es difícil convencer a distintos jugadores. Es un trabajo en equipo y estamos ilusionados. Son nuestros jugadores y con ellos vamos al fin del mundo".

Preguntado por qué pueden aportar las nuevas incorporaciones, Pellicer dice que "nos aportan sobre todo competitividad a la plantilla, cada uno en su posición. Josua da profundidad a la zona de centrales, los defensas a veces juegan desprotegidos y tienen tarjetas, más allá de las lesiones. Jairo nos da mucho desequilibrio en zonas de definición, que nos falta sin Hicham, y Pablo Chavarría nos da otro perfil de delantero, ataca muy bien los espacios, todos vienen con muchas ganas. Vamos a tener ese proceso. Empieaza una pretemporada para Jairo y Luis, Juan Soriano ha llegado esta semana también, pero nos jugamos puntos. Tenemos que intentar sumar sin parar. Aquí van a competir entre ellos y eso mejora el rendimiento. Tenemos que encontrar el mejor estado óptimo. Esta competición es una trituradora, vienen partidos entre semana, Copa, sanciones, lesiones y sólo tenemos 18 profesionales. Tener dos posiciones por puesto con los del filial ahora da tranquilidad. Que ellos se pregunten qué es lo que pueden hacer por el equipo, no lo que el equipo puede hacer por el jugador".

"Es una situación difícil, económica e institucional. Han hecho un trabajo muy bueno, pero no estoy para dar notas", respondía Pellicer cuando se le preguntaba por la labor de la dirección deportiva en estos momentos difíciles: "Doy gracias por las horas, hay ahora un orden preestablecido, un boceto de plantilla. Jugadores que vienen de lesión, de competir poco, otros más. Hay que conseguir el mayor rendimiento posible. Seguimos teniendo 18 fichas más los canteranos. Es una plantilla equilibrada. Si estamos todos sanos será mejor. Lo de mejor, gran o pequeña plantilla lo va a decir el día a día. El trabajo está por encima de todo. Encontrar el mejor estado de forma individual mejor es clave para ayudar al grupo".