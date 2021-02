Era cuestionado por muchas cosas Sergio Pellicer en la rueda de prensa previa a la visita a Gijón para el partido ante el Sporting. Entre ellas estuvo su renovación. Su contrato finaliza el próximo mes de junio y el técnico fue claro: "El club lo que tiene que tener claro es la renovación de Manolo Gaspar. A partir de ahí, serán otras circunstancias. Nuestro cargo [el de entrenador] depende de 90 minutos. Hace un mes parecía todo maravilloso y hoy se duda de todo. El presente nos va a hacer ser mejores para el futuro. El Málaga es el Málaga de todos, no de Pellicer. Si conseguimos resultados y cumplimos objetivos todo se hablará. La primera piedra es saber el presente".

De hecho, también trató el cierto nerviosismo que comienza a levantarse en ciertos sectores de la afición con la marcha del equipo. Los resultados han llevado al equipo a estar ya más próximo al descenso que a los play off de ascenso: "i esos números que estamos teniendo como local fueran al revés no habría problemas. Hay mucho margen, nos centramos en el día a día, en la competición, en el análisis. Los números nos están penalizando, entiendo a la gente, porque estamos viviendo una situación en la que no pueden venir a los partidos, las opiniones están viniendo virtualmente, por las redes. Entiendo todo. Lo que quiere el aficionado es ver a su equipo ganar".

"Saber de dónde venimos, es muy importante, no tiene que ser excusa. Somos uno de los más jóvenes de la categoría, que recupera bien en bloque alto... son cosas positivas. Hay otras negativas. Pero otras cosas se están haciendo mejor. De los últimos partidos, respeto todas las decisiones, pero hay algunas que no comparto", explicaba Pellicer, que zanjaba el tema así: "Somos lo que somos. Las realidades a mucha gente les duele. Cada uno sabe la responsabilidad que tiene cada uno. Los entrenadores tenemos fecha de caducidad con los resultados. Por encima de todo está el grupo. Hay muchas cosas mejorables. A lo mejor, en septiembre esto no lo podíamos imaginar. La competición no para, es brutal".

Sobre el rival, el Sporting de Gijón, el técnico blanquiazul lo definía así: "Será un partido ante un equipo que maneja bien las áreas. Eso está marcando diferencias. Ellos son un bloque, un equipo en buen estado de forma, que maneja bien el juego posicional". Tiene la receta Pellicer para contrarrestar: "Nosotros tenemos que ser solidarios y saber los mecanismos con los que podemos hacer daño. Nos tenemos que centrar en nosotros. Eso va a seguir siendo el escenario. Un equipo rival que no ha conseguido derrotas en casa. Tenemos que centrarnos en el colectivo nuestro. Ser solidarios y tener claros los mecanismos con los que atacar y defender. A partir de ahí será un partido complicado, por el estado de forma del rival. Si estamos a nuestro nivel vamos a competir y conseguir la victoria".

"¿Autocrítica? Somos autocríticos, de los que más", explicaba Pellicer sobre la racha del equipo: "No tenemos que ver la botella medio llena. Tenemos que tener equilibrio. Cuando acabe el partido ante el Sporting, tendremos que pensar en el Rayo. Cada victoria que conseguimos es oro. Tenemos que valorar cada día el trabajo. Hay cosas positivas, pero la autocrítica hay que hacerla. Los próximos son dos rivales que están en un estado de forma óptimo, fuertes en su estadio. Hemos demostrado que el equipo está compitiendo fuera de su estadio. La semana que viene valoraremos".