Pellicer agradece el respaldo de Muñoz, pero recuerda que "el banquillo es rabiosa actualidad"

José María Muñoz, administrador judicial del Málaga, habló el jueves sobre el futuro de Sergio Pellicer con claridad. "Para Manolo Gaspar es el entrenador que quiere y yo ya no tengo nada más que decir. Estamos Pendientes únicamente de ver qué límite salarial tenemos para ofrecerle el mejor contrato. Eso es lo que tenemos esperando. No tenemos ninguna duda, tiene toda la confianza. Manolo se lo ha dicho y y yo también. Y funcionamos bien como equipo todos y lo tenemos claro. Sólo quiero ofrecerle el mejor contrato posible. Que igual es el mismo de este año, no lo sabemos”, comentó Muñoz.

Antes de viajar a Miranda, Pellicer dio las gracias por esas palabras, aunque también tuvo palabras realistas para el cargo de entrenador. "Dar las gracias a José María por sus palabras, pero yo era defensa, aunque de los malos, y me gustaba despejar. Es un orgullo tener 50 partidos, ojalá sean muchos más. Pero en el negocio del fútbol el banquillo es rabiosa actualidad, presente. Desde que llegué a la cantera siempre tuve el cariño de todo el club. Por encima de todos está el Málaga. No va a haber problema en ningún aspecto, pero yo me centro en el partido de mañana. Yo me centro en seguir sumando. Hay que ver luces, ayer vimos resultados que nos avisan. Cuando un equipo no está al 100% pasa lo que pasa, cualquiera no gana fácil. Le doy las gracias, pero tenemos que focalizarnos en el día a día y el trabajo"

"Indudablemente", respondía Pellicer sobre si había mejorado la situación de un año atrás con la tranquilidad aportada institucionalmente por el administrador: "El pasado sirve para estar preparado para el presente y mejorar el futuro. Hace un año que se hablaba mucho de todo. Tuvimos que focalizarnos y ver el día a día de entrenamientos. Todos somos personas, cada profesional tiene responsabilidad. Hay más calma, esta semana se ha hablado en cosas económicas en las que no debemos entrar, para eso están José María y Manolo. Hay que mantener la calma, disfrutar el momento y dignificar y disfrutar de esta profesión".