El futuro de Pellicer y los casos de Horta y Jony

El nombre propio de Sergio Pellicer está en boca de todos por su renovación. El administrador fue claro en este sentido y continúa la línea trazada por Manolo Gaspar públicamente. El Málaga espera conocer mejor sus posibilidades antes de realizar una operación sobre la que no existe temor de ruptura a día de hoy.

"Para Manolo Gaspar es el entrenador que quiere y yo ya no tengo nada más que decir. Estamos Pendientes únicamente de ver qué límite salarial tenemos para ofrecerle el mejor contrato. Eso es lo que tenemos esperando. No tenemos ninguna duda, tiene toda la confianza. Manolo se lo ha dicho y y yo también. Y funcionamos bien como equipo todos y lo tenemos claro. Sólo quiero ofrecerle el mejor contrato posible. Que igual es el mismo de este año, no lo sabemos”, comentó Muñoz.

“Nuestra intención es mejorarlo. El trabajo que ha hecho, especialmente en agosto y septiembre… No se pueden imaginar lo que sufrió en Alhaurín, con los jugadores de ERE que se iban, con la actitud que hubo en aquella concentración, los que venían que les decían que no se iban a inscribir… Eso ha sido muy duro”, prosiguió antes de finalizar el asunto lamentando tener tantos problemas para algo que se podría resolver de manera sencilla: "Ese es el problema que tenemos, nos lo hemos encontrado. Es una situación heredada y es lo que tenemos. Sergio Pellicer se quiere quedar y todas las partes haremos lo que podamos para que se quede".

Horta y Jony

Suenan ya a un pasado lejano, pero el Málaga sigue esperando la pedrea de dos viejos conocidos. Todavía colea el caso de Jony Rodríguez, por el que se reclama una cantidad importante a la Lazio. No desveló demasiado José María Muñoz: "En su caso la demanda ya está puesta, estamos pendiente de que se sustancie".

En cuanto al portugués, ahora convertido en figura de su país, se explicó. “Del tema de Horta siempre tenemos alguna llamada para intentar alcanzar un acuerdo. Sobre el porcentaje, es una operación muy complicada y farragosa porque hay dos o tres contratos cruzados. Creo que ya más o menos la hemos aclarado. En eso, le va a tocar a Manolo Gaspar lidiar con ese miura. En ello estamos también", contó el administrador.